Храп может убить: как ночной шум разрушает сердце и мозг

Многие по привычке считают храп всего лишь неприятной особенностью сна, мешающей окружающим. Однако на деле он может быть первым симптомом серьезных нарушений, несущих угрозу сердцу, сосудам и даже мозгу, сообщает Lada.kz со ссылкой на belnovosti
Храп появляется при затрудненном дыхании во сне: мягкие ткани гортани вибрируют и создают характерный звук. В легкой форме это действительно может быть безвредно, но если дыхание периодически останавливается, ситуация становится опасной.
Одним из тревожных состояний считается синдром обструктивного апноэ сна — когда дыхание прерывается на 10 секунд и более. В эти моменты организм испытывает кислородное голодание, а мозг, ощущая угрозу, активирует систему пробуждения, чтобы восстановить дыхание.
Подобные микропробуждения могут происходить сотни раз за ночь, хотя человек обычно их не осознает.
Постоянная нехватка кислорода и фрагментация сна запускают каскад физиологических нарушений, в первую очередь затрагивающих сердечно-сосудистую систему:
Учащается сердцебиение;
Повышается артериальное давление;
Развиваются гипертония и аритмия;
Существенно возрастает риск инфаркта и инсульта.
По данным медиков, у людей с выраженным храпом и апноэ риск сердечно-сосудистых заболеваний в 2–3 раза выше, чем у тех, кто не сталкивается с подобными нарушениями сна.
Храп с эпизодами апноэ также наносит серьезный ущерб мозгу:
Хроническая гипоксия (нехватка кислорода) разрушает нейроны;
Ухудшается память и внимание;
Повышается уровень дневной сонливости, раздражительности и депрессивных состояний;
В долгосрочной перспективе возрастает риск нейродегенеративных заболеваний, включая деменцию.
Храп с апноэ приводит к фрагментированному сну и отсутствию полноценных глубоких фаз, в результате чего:
Ослабляется иммунитет;
Замедляются обменные процессы;
Организм не получает необходимого восстановления, даже после долгого сна.
Важно понимать, что сам по себе храп — это не диагноз, а проявление нарушений, которые требуют внимания:
Ожирение и отложения жира в области шеи сужают дыхательные пути;
Искривление носовой перегородки мешает свободному прохождению воздуха;
Эндокринные патологии, включая заболевания щитовидной железы, также могут провоцировать храп.
Если не лечить первопричины, они могут усугубиться и привести к более серьезным последствиям.
Поводом для консультации со специалистом должны стать следующие симптомы:
Громкий храп с остановками дыхания;
Хроническая усталость по утрам;
Головные боли после пробуждения;
Снижение концентрации и раздражительность днем.
Для точной диагностики часто назначается полисомнография — исследование сна, которое помогает выявить эпизоды апноэ и их частоту.
Подход к лечению зависит от степени тяжести:
В легких случаях достаточно снижения веса, отказа от алкоголя на ночь и сна на боку;
В более тяжелых — назначаются СИПАП-аппараты (CPAP), которые обеспечивают стабильное давление воздуха и не дают дыханию прерываться;
В отдельных случаях может потребоваться хирургическое вмешательство или лечение основного заболевания.
Храп — это не просто бытовая проблема или раздражающий шум для партнёра. Это предупреждение организма, за которым могут скрываться опасные для жизни состояния. Не стоит откладывать визит к врачу — забота о качестве сна помогает сохранить здоровье сердца, мозга и всей системы жизнеобеспечения. В буквальном смысле: тишина во сне может спасти жизнь.
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