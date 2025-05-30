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30.05.2025, 07:27

Храп может убить: как ночной шум разрушает сердце и мозг

Новости Мира 0 422

Многие по привычке считают храп всего лишь неприятной особенностью сна, мешающей окружающим. Однако на деле он может быть первым симптомом серьезных нарушений, несущих угрозу сердцу, сосудам и даже мозгу, сообщает Lada.kz со ссылкой на belnovosti

Фото: Pixabay
Фото: Pixabay

Что вызывает храп

Храп появляется при затрудненном дыхании во сне: мягкие ткани гортани вибрируют и создают характерный звук. В легкой форме это действительно может быть безвредно, но если дыхание периодически останавливается, ситуация становится опасной.

Одним из тревожных состояний считается синдром обструктивного апноэ сна — когда дыхание прерывается на 10 секунд и более. В эти моменты организм испытывает кислородное голодание, а мозг, ощущая угрозу, активирует систему пробуждения, чтобы восстановить дыхание.

Подобные микропробуждения могут происходить сотни раз за ночь, хотя человек обычно их не осознает.

Как храп влияет на сердце и сосуды

Постоянная нехватка кислорода и фрагментация сна запускают каскад физиологических нарушений, в первую очередь затрагивающих сердечно-сосудистую систему:

  • Учащается сердцебиение;

  • Повышается артериальное давление;

  • Развиваются гипертония и аритмия;

  • Существенно возрастает риск инфаркта и инсульта.

По данным медиков, у людей с выраженным храпом и апноэ риск сердечно-сосудистых заболеваний в 2–3 раза выше, чем у тех, кто не сталкивается с подобными нарушениями сна.

Последствия для мозга

Храп с эпизодами апноэ также наносит серьезный ущерб мозгу:

  • Хроническая гипоксия (нехватка кислорода) разрушает нейроны;

  • Ухудшается память и внимание;

  • Повышается уровень дневной сонливости, раздражительности и депрессивных состояний;

  • В долгосрочной перспективе возрастает риск нейродегенеративных заболеваний, включая деменцию.

Нарушения сна влияют на весь организм

Храп с апноэ приводит к фрагментированному сну и отсутствию полноценных глубоких фаз, в результате чего:

  • Ослабляется иммунитет;

  • Замедляются обменные процессы;

  • Организм не получает необходимого восстановления, даже после долгого сна.

Храп может быть симптомом других заболеваний

Важно понимать, что сам по себе храп — это не диагноз, а проявление нарушений, которые требуют внимания:

  • Ожирение и отложения жира в области шеи сужают дыхательные пути;

  • Искривление носовой перегородки мешает свободному прохождению воздуха;

  • Эндокринные патологии, включая заболевания щитовидной железы, также могут провоцировать храп.

Если не лечить первопричины, они могут усугубиться и привести к более серьезным последствиям.

Когда нужно обращаться к врачу

Поводом для консультации со специалистом должны стать следующие симптомы:

  • Громкий храп с остановками дыхания;

  • Хроническая усталость по утрам;

  • Головные боли после пробуждения;

  • Снижение концентрации и раздражительность днем.

Для точной диагностики часто назначается полисомнография — исследование сна, которое помогает выявить эпизоды апноэ и их частоту.

Как лечить храп

Подход к лечению зависит от степени тяжести:

  • В легких случаях достаточно снижения веса, отказа от алкоголя на ночь и сна на боку;

  • В более тяжелых — назначаются СИПАП-аппараты (CPAP), которые обеспечивают стабильное давление воздуха и не дают дыханию прерываться;

  • В отдельных случаях может потребоваться хирургическое вмешательство или лечение основного заболевания.

Вывод

Храп — это не просто бытовая проблема или раздражающий шум для партнёра. Это предупреждение организма, за которым могут скрываться опасные для жизни состояния. Не стоит откладывать визит к врачу — забота о качестве сна помогает сохранить здоровье сердца, мозга и всей системы жизнеобеспечения. В буквальном смысле: тишина во сне может спасти жизнь.

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