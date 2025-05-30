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30.05.2025, 08:07

Врач назвала неожиданную пользу черешни

Новости Мира 0 765

С наступлением лета на прилавках появляется черешня — сочная и ароматная ягода, любимая многими не только за вкус, но и за целебные свойства. О том, чем полезна черешня, рассказала детский эндокринолог и нутрициолог Дарья Хайкина в интервью «Газете.Ru», сообщает Lada.kz

Фото: Depositphotos
Фото: Depositphotos

Противовоспалительное действие

Черешня богата антоцианами — натуральными пигментами, придающими ягоде насыщенный тёмный цвет. Но польза этих веществ не ограничивается эстетикой:

  • Антоцианы обладают выраженным противовоспалительным эффектом.

  • Они могут помочь при необъяснимых отёках и болях в суставах.

  • Употребление черешни особенно актуально для людей, страдающих хроническими воспалениями.

Поддержка сердца и сосудов

Сердечно-сосудистая система также выигрывает от включения черешни в рацион:

  • В ягоде содержится большое количество калия — минерала, необходимого для нормализации артериального давления.

  • Калий способствует мягкому выведению излишней жидкости без потери других важных микроэлементов.

  • Регулярное употребление черешни может улучшить сердечную функцию и снизить риск гипертонии.

Иммунная защита и восстановление после нагрузок

Черешня может стать помощником в период восстановления организма:

  • В ней есть витамин С, цинк и бета-каротин — сочетание, укрепляющее иммунитет.

  • Эти вещества помогают справляться со стрессами, ускоряют восстановление после болезней и интенсивной физической активности.

Гормональный баланс у женщин

Женское здоровье также может получить ощутимую поддержку:

  • Черешня содержит растительные фитоэстрогены — вещества, которые мягко корректируют гормональный фон.

  • Особенно полезна ягода во время ПМС и в период менопаузы: помогает снизить отечность, перепады настроения и головную боль.

Улучшение сна и расслабление

Оказывается, черешня способна влиять и на качество сна:

  • В ягоде обнаружен мелатонин — гормон, отвечающий за цикл сна и бодрствования.

  • Если съедать небольшую порцию черешни во второй половине дня, это может помочь быстрее заснуть и сделать сон более глубоким.

Сколько черешни можно есть?

Несмотря на все полезные свойства, важно соблюдать меру:

  • Оптимальная порция — 100–150 граммов в день (примерно горсть).

  • Лучше есть черешню после еды, а не на голодный желудок.

  • Избыточное потребление (например, в «тазиках») может вызвать вздутие живота и резкие колебания уровня сахара в крови.

Вывод

Черешня — не только летний десерт, но и мощный природный союзник для здоровья. Главное — умеренность. В небольших количествах она способна улучшить самочувствие, поддержать сердечно-сосудистую и гормональную систему, укрепить иммунитет и даже помочь наладить сон.

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