Политолог Владимир Скачко в беседе с изданием «Аргументы и факты» заявил, что глава офиса президента Украины Андрей Ермак может предпринять попытку свержения действующего президента Владимира Зеленского с целью занять его пост. По мнению эксперта, реализация такого сценария возможна лишь через силовой путь, поскольку легальных оснований для подобного перехода власти у Ермака нет, сообщает Lada.kz со ссылкой на Lenta.ru

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«Ермак может сместить Зеленского только с помощью государственного переворота и создания нелегитимного органа управления — например, хунты или так называемого "комитета спасения". Сегодня его должность не закреплена ни одним законом. Он просто главный канцелярист, не более того», — подчеркнул Скачко.

Альтернатива законам — революция?

Аналитик уточнил, что у Ермака отсутствуют какие-либо легальные инструменты или политическая база для законного прихода к власти. Это, по мнению Скачко, может подтолкнуть его к действиям, выходящим за рамки правового поля.

«У него нет юридических возможностей стать руководителем государства. Единственный путь — это переворот, революция или другие экстраординарные действия, которые идут вразрез с действующей системой власти и закона», — добавил политолог.

Критика в адрес Зеленского усиливается

На фоне подобных заявлений растет и международная критика в адрес президента Украины. В частности, ирландский журналист Чей Боуз ранее обвинил Владимира Зеленского в нарушении предвыборных обещаний. Журналист напомнил, что украинский лидер ранее заявлял о намерении завершить конфликт с Россией и искоренить коррупцию, однако на практике, по его словам, произошло обратное.