18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
510.81
578.59
6.51
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
30.05.2025, 08:39

Зеленского предупредили о возможном госперевороте

Новости Мира 0 2 077

Политолог Владимир Скачко в беседе с изданием «Аргументы и факты» заявил, что глава офиса президента Украины Андрей Ермак может предпринять попытку свержения действующего президента Владимира Зеленского с целью занять его пост. По мнению эксперта, реализация такого сценария возможна лишь через силовой путь, поскольку легальных оснований для подобного перехода власти у Ермака нет, сообщает Lada.kz со ссылкой на Lenta.ru

Фото: Keystone Press Agency / Global Look Press
Фото: Keystone Press Agency / Global Look Press

«Ермак может сместить Зеленского только с помощью государственного переворота и создания нелегитимного органа управления — например, хунты или так называемого "комитета спасения". Сегодня его должность не закреплена ни одним законом. Он просто главный канцелярист, не более того», — подчеркнул Скачко.

Альтернатива законам — революция?

Аналитик уточнил, что у Ермака отсутствуют какие-либо легальные инструменты или политическая база для законного прихода к власти. Это, по мнению Скачко, может подтолкнуть его к действиям, выходящим за рамки правового поля.

«У него нет юридических возможностей стать руководителем государства. Единственный путь — это переворот, революция или другие экстраординарные действия, которые идут вразрез с действующей системой власти и закона», — добавил политолог.

Критика в адрес Зеленского усиливается

На фоне подобных заявлений растет и международная критика в адрес президента Украины. В частности, ирландский журналист Чей Боуз ранее обвинил Владимира Зеленского в нарушении предвыборных обещаний. Журналист напомнил, что украинский лидер ранее заявлял о намерении завершить конфликт с Россией и искоренить коррупцию, однако на практике, по его словам, произошло обратное.

«Теперь он — жестокий диктатор в полицейском государстве. Худшая версия всего, что он обещал изменить», — заявил Боуз.

Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

В Казахстане может начаться продажа нового вида недорогого мясаНовости Казахстана
27.05.2025, 18:14 0
Огромную змею заметили в степях МангистауЭкология
17.05.2025, 14:25 0
Сообщение о найденой в Каспии ракетной подлодке распространяется в СетиОбщество
16.05.2025, 19:47 0
Почему в Казахстане отказываются от использования георгиевской лентыНовости Казахстана
08.05.2025, 14:40 0
Казахстанок обяжут возвращать пособия по уходу за ребенком: каковы условияНовости Казахстана
16.05.2025, 15:11 0

Последние комментарии

< >
Вырвал все цветы: детская выходка закончилась рукоприкладством в Актау
Apmaxa → шапалак лишним не бывает
Опасные дорожные условия на дороге Жетыбай–Шетпе попали на видео
дорожник → " Из-за ремонта дороги приходится объезжать участок по маршруту длиной около 15–20 километров" Афигеть! А через Таучик можно попасть в Актау что бы миновать этот участок? Мне через неделю ехать
Вырвал все цветы: детская выходка закончилась рукоприкладством в Актау
velldr → Я не спец по воспитанию, но думаю что для воспитания бережливого отношения ко всему у наших детей подходит трудотерапия. Если ребенок рвет культурные растения и ломает деревья, то заставьте его сажат…
Вырвал все цветы: детская выходка закончилась рукоприкладством в Актау
fox1167 → "10-летний мальчик вырвал все петунии из вазонов и разбросал их. После сделанного замечания мать мальчика вместо воспитательной беседы ударила своего сына."-----Какая уже воспитательная беседа в 10 л…
В Мангистау полицейские устроили погоню за автомобилем с выпускником (видео)
fox1167 → Штраф ему----- и в обезьянник! Родителям тоже штраф!