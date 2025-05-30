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30.05.2025, 09:17

Тополиный пух может вывести из строя автомобиль — предупреждение ученых

Новости Мира 0 473

С приходом лета улицы городов начинают покрываться слоем тополиного пуха, вызывая не только аллергические реакции у людей, но и проблемы для автовладельцев. Ученые Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ) предупреждают: невинно выглядящие пушинки могут привести к серьезным поломкам в автомобиле, сообщает Lada.kz со ссылкой на NEWS.ru

Кадр: Youtube
Кадр: Youtube

Угроза радиатору и системе охлаждения

По данным специалистов ПНИПУ, основная опасность заключается в способности пуха забивать радиатор автомобиля. Когда тополиный пух попадает внутрь конструкции и смешивается с пылью и влагой, он образует плотные комки. Эти отложения нарушают циркуляцию воздуха и мешают нормальному охлаждению двигателя. В результате мотор может перегреться, что чревато дорогостоящим ремонтом.

«Удаление пуха из радиатора — непростая задача. В большинстве случаев требуется разборка передней части машины, что делает обслуживание трудоемким и затратным», — отметили эксперты.

Риски для автокондиционеров

Еще одна уязвимая часть автомобиля — кондиционер, особенно модели с функцией очистки воздуха. Тополиный пух может проникать в систему и забивать воздушные фильтры. Если фильтры не очищать вовремя, они теряют эффективность, и кондиционер начинает перегреваться или выходит из строя.

Ученые советуют регулярно проверять и менять фильтры, особенно в период цветения тополей, чтобы избежать неполадок.

Мнение врачей: как защититься от пуха

Проблема касается не только техники, но и здоровья. Аллерголог Владимир Болибок ранее советовал людям защищаться от пуха, используя маски и плотно прилегающие очки. По его словам, эти меры помогут избежать раздражения слизистых оболочек и снизить риск аллергических реакций.

Также рекомендуется фильтровать воздух в помещениях с помощью специализированных материалов, чтобы минимизировать влияние пуха на организм.

Причины раннего появления пуха в Москве

По информации кандидата биологических наук Алексея Филина, в Москве «метель» из тополиного пуха может начаться уже в конце мая. Он объяснил, что раннее распространение семян связано с особенностями прошедшей зимы и текущими погодными условиями.

Что делать автовладельцам

Специалисты рекомендуют автовладельцам в период активного распространения тополиного пуха:

  • чаще осматривать переднюю часть автомобиля и радиатор;

  • проводить профилактическую чистку фильтров кондиционера;

  • при возможности ставить авто в закрытый паркинг или использовать защитные сетки;

  • избегать длительной стоянки под тополями.

Таким образом, даже такая безобидная, на первый взгляд, особенность летнего сезона, как тополиный пух, может нанести серьезный ущерб технике. Внимательность и своевременная профилактика помогут сохранить автомобиль в рабочем состоянии.

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