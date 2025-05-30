Земля закипает: грядущие годы станут самыми жаркими в истории — и это только начало

По данным Всемирной метеорологической организации (ВМО), в период с 2025 по 2029 год средняя температура на планете будет оставаться на рекордно высоком уровне. Это приведёт к усугублению климатических рисков и окажет негативное влияние на природу, экономику и жизнь людей по всему миру, сообщает Lada.kz со ссылкой на Новости ООН.
Согласно прогнозу ВМО, в каждый из следующих пяти лет температура на поверхности Земли будет выше доиндустриального уровня (1850–1900 гг.) как минимум на 1,2, а возможно, и на 1,9 градуса Цельсия.
Существует 80-процентная вероятность того, что хотя бы один год в этом периоде окажется самым тёплым за всю историю метеонаблюдений, превзойдя рекорд 2024 года.
Вероятность того, что среднее потепление в течение 2025–2029 годов превысит критический уровень в 1,5 °C, определённый Парижским соглашением, составляет 70%.
Для сравнения: год назад этот риск оценивался лишь в 47% для периода 2024–2028 годов.
В долгосрочной перспективе (на 20-летний интервал) прогнозируется среднее потепление на 1,44 градуса Цельсия (2015–2034 гг.).
Даже небольшое повышение температуры приводит к серьёзным изменениям в окружающей среде:
учащение и усиление волн жары;
экстремальные осадки и наводнения;
засухи и опустынивание территорий;
ускоренное таяние ледников;
повышение температуры океанов и уровня моря.
Особую тревогу вызывает ситуация в Арктике, где температура в зимний период (с ноября по март) будет расти более чем в 3,5 раза быстрее, чем в остальном мире. По данным ВМО, в ближайшие годы значительно сократится площадь морского льда в Баренцевом, Беринговом и Охотском морях.
«Мы только что пережили десять самых тёплых лет за всю историю наблюдений. К сожалению, судя по прогнозу, тенденция продолжится, и это означает рост негативного воздействия на экономику, общество и природу», — заявила заместитель генерального секретаря ВМО Ко Барретт.
Она подчеркнула необходимость постоянного мониторинга и научных прогнозов, чтобы обеспечить ответственных лиц достоверной информацией для выработки адаптационных мер.
Порог в 1,5 °C (а также предельный порог в 2 °C) был зафиксирован в Парижском соглашении как допустимый уровень долгосрочного потепления. Однако временные превышения этих уровней, по оценке экспертов, будут происходить всё чаще.
В рамках 30-й конференции ООН по вопросам изменения климата (КС-30), которая пройдёт в этом году в бразильском городе Белен, страны обсудят обновлённые климатические стратегии. Эти национальные планы (так называемые определяемые на национальном уровне вклады) будут иметь решающее значение для сдерживания потепления и реализации положений Парижского соглашения.
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