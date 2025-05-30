18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
510.81
578.59
6.51
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
30.05.2025, 09:36

Земля закипает: грядущие годы станут самыми жаркими в истории — и это только начало

Новости Мира 0 689

По данным Всемирной метеорологической организации (ВМО), в период с 2025 по 2029 год средняя температура на планете будет оставаться на рекордно высоком уровне. Это приведёт к усугублению климатических рисков и окажет негативное влияние на природу, экономику и жизнь людей по всему миру, сообщает Lada.kz со ссылкой на Новости ООН.

 

Фото: rutube.ru
Фото: rutube.ru

Потепление превысит доиндустриальный уровень на 1,2–1,9 градуса

Согласно прогнозу ВМО, в каждый из следующих пяти лет температура на поверхности Земли будет выше доиндустриального уровня (1850–1900 гг.) как минимум на 1,2, а возможно, и на 1,9 градуса Цельсия.

Существует 80-процентная вероятность того, что хотя бы один год в этом периоде окажется самым тёплым за всю историю метеонаблюдений, превзойдя рекорд 2024 года.

Угроза превышения климатического порога в 1,5 градуса

  • Вероятность того, что среднее потепление в течение 2025–2029 годов превысит критический уровень в 1,5 °C, определённый Парижским соглашением, составляет 70%.

  • Для сравнения: год назад этот риск оценивался лишь в 47% для периода 2024–2028 годов.

  • В долгосрочной перспективе (на 20-летний интервал) прогнозируется среднее потепление на 1,44 градуса Цельсия (2015–2034 гг.).

Последствия потепления: от жары до таяния льдов

Даже небольшое повышение температуры приводит к серьёзным изменениям в окружающей среде:

  • учащение и усиление волн жары;

  • экстремальные осадки и наводнения;

  • засухи и опустынивание территорий;

  • ускоренное таяние ледников;

  • повышение температуры океанов и уровня моря.

Особую тревогу вызывает ситуация в Арктике, где температура в зимний период (с ноября по март) будет расти более чем в 3,5 раза быстрее, чем в остальном мире. По данным ВМО, в ближайшие годы значительно сократится площадь морского льда в Баренцевом, Беринговом и Охотском морях.

ВМО: передышки не будет — нужно срочно адаптироваться

«Мы только что пережили десять самых тёплых лет за всю историю наблюдений. К сожалению, судя по прогнозу, тенденция продолжится, и это означает рост негативного воздействия на экономику, общество и природу», — заявила заместитель генерального секретаря ВМО Ко Барретт.

Она подчеркнула необходимость постоянного мониторинга и научных прогнозов, чтобы обеспечить ответственных лиц достоверной информацией для выработки адаптационных мер.

Парижское соглашение и действия стран

Порог в 1,5 °C (а также предельный порог в 2 °C) был зафиксирован в Парижском соглашении как допустимый уровень долгосрочного потепления. Однако временные превышения этих уровней, по оценке экспертов, будут происходить всё чаще.

В рамках 30-й конференции ООН по вопросам изменения климата (КС-30), которая пройдёт в этом году в бразильском городе Белен, страны обсудят обновлённые климатические стратегии. Эти национальные планы (так называемые определяемые на национальном уровне вклады) будут иметь решающее значение для сдерживания потепления и реализации положений Парижского соглашения.

Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

В Казахстане может начаться продажа нового вида недорогого мясаНовости Казахстана
27.05.2025, 18:14 0
Огромную змею заметили в степях МангистауЭкология
17.05.2025, 14:25 0
Сообщение о найденой в Каспии ракетной подлодке распространяется в СетиОбщество
16.05.2025, 19:47 0
Почему в Казахстане отказываются от использования георгиевской лентыНовости Казахстана
08.05.2025, 14:40 0
Казахстанок обяжут возвращать пособия по уходу за ребенком: каковы условияНовости Казахстана
16.05.2025, 15:11 0

Последние комментарии

< >
Вырвал все цветы: детская выходка закончилась рукоприкладством в Актау
Apmaxa → шапалак лишним не бывает
Опасные дорожные условия на дороге Жетыбай–Шетпе попали на видео
дорожник → " Из-за ремонта дороги приходится объезжать участок по маршруту длиной около 15–20 километров" Афигеть! А через Таучик можно попасть в Актау что бы миновать этот участок? Мне через неделю ехать
Вырвал все цветы: детская выходка закончилась рукоприкладством в Актау
velldr → Я не спец по воспитанию, но думаю что для воспитания бережливого отношения ко всему у наших детей подходит трудотерапия. Если ребенок рвет культурные растения и ломает деревья, то заставьте его сажат…
Вырвал все цветы: детская выходка закончилась рукоприкладством в Актау
fox1167 → "10-летний мальчик вырвал все петунии из вазонов и разбросал их. После сделанного замечания мать мальчика вместо воспитательной беседы ударила своего сына."-----Какая уже воспитательная беседа в 10 л…
В Мангистау полицейские устроили погоню за автомобилем с выпускником (видео)
fox1167 → Штраф ему----- и в обезьянник! Родителям тоже штраф!