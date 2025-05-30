Земля закипает: грядущие годы станут самыми жаркими в истории — и это только начало

По данным Всемирной метеорологической организации (ВМО), в период с 2025 по 2029 год средняя температура на планете будет оставаться на рекордно высоком уровне. Это приведёт к усугублению климатических рисков и окажет негативное влияние на природу, экономику и жизнь людей по всему миру, сообщает Lada.kz со ссылкой на Новости ООН .

Фото: rutube.ru

Потепление превысит доиндустриальный уровень на 1,2–1,9 градуса

Согласно прогнозу ВМО, в каждый из следующих пяти лет температура на поверхности Земли будет выше доиндустриального уровня (1850–1900 гг.) как минимум на 1,2, а возможно, и на 1,9 градуса Цельсия.

Существует 80-процентная вероятность того, что хотя бы один год в этом периоде окажется самым тёплым за всю историю метеонаблюдений, превзойдя рекорд 2024 года.

Угроза превышения климатического порога в 1,5 градуса

Вероятность того, что среднее потепление в течение 2025–2029 годов превысит критический уровень в 1,5 °C, определённый Парижским соглашением, составляет 70%.

Для сравнения: год назад этот риск оценивался лишь в 47% для периода 2024–2028 годов.

В долгосрочной перспективе (на 20-летний интервал) прогнозируется среднее потепление на 1,44 градуса Цельсия (2015–2034 гг.).

Последствия потепления: от жары до таяния льдов

Даже небольшое повышение температуры приводит к серьёзным изменениям в окружающей среде:

учащение и усиление волн жары;

экстремальные осадки и наводнения;

засухи и опустынивание территорий;

ускоренное таяние ледников;

повышение температуры океанов и уровня моря.

Особую тревогу вызывает ситуация в Арктике, где температура в зимний период (с ноября по март) будет расти более чем в 3,5 раза быстрее, чем в остальном мире. По данным ВМО, в ближайшие годы значительно сократится площадь морского льда в Баренцевом, Беринговом и Охотском морях.

ВМО: передышки не будет — нужно срочно адаптироваться

«Мы только что пережили десять самых тёплых лет за всю историю наблюдений. К сожалению, судя по прогнозу, тенденция продолжится, и это означает рост негативного воздействия на экономику, общество и природу», — заявила заместитель генерального секретаря ВМО Ко Барретт.

Она подчеркнула необходимость постоянного мониторинга и научных прогнозов, чтобы обеспечить ответственных лиц достоверной информацией для выработки адаптационных мер.

Парижское соглашение и действия стран

Порог в 1,5 °C (а также предельный порог в 2 °C) был зафиксирован в Парижском соглашении как допустимый уровень долгосрочного потепления. Однако временные превышения этих уровней, по оценке экспертов, будут происходить всё чаще.

В рамках 30-й конференции ООН по вопросам изменения климата (КС-30), которая пройдёт в этом году в бразильском городе Белен, страны обсудят обновлённые климатические стратегии. Эти национальные планы (так называемые определяемые на национальном уровне вклады) будут иметь решающее значение для сдерживания потепления и реализации положений Парижского соглашения.