18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
510.81
578.59
6.51
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
30.05.2025, 12:40

В России хотят ограничить срок действия банковских карт для иностранцев

Новости Мира 0 478

Заместитель руководителя Росфинмониторинга Герман Негляд выступил с инициативой сократить срок действия банковских карт, оформленных на иностранных граждан. По его словам, предлагается установить предельный срок действия таких карт — не более одного года. Об этом он сообщил в ходе пленарной недели Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ), передает ТАСС, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru

Фото: Григорий Сысоев/РИА «Новости»
Фото: Григорий Сысоев/РИА «Новости»

Борьба с дропперами среди иностранных граждан

Ограничение срока действия карт, по мнению Негляда, является одним из шагов в рамках борьбы с так называемыми дропперами — людьми, которые оформляют банковские карты на своё имя, а затем передают их третьим лицам для проведения теневых операций.

«Мы пока обсуждаем это с Центральным банком. Но наша позиция — ограничить срок до одного года, а не трех, как это предусмотрено сейчас в общем порядке. Сейчас значительная часть дропперов вербуется именно среди нерезидентов», — отметил он.

Проблема выходит за рамки России

По словам представителя Росфинмониторинга, проблема использования нерезидентов в мошеннических схемах актуальна не только для России, но и для других стран. Тем не менее российские власти намерены предпринять конкретные шаги на национальном уровне.

Центробанк фиксирует рост схем с обналичиванием через иностранцев

Глава службы финансового мониторинга и валютного контроля Банка России Богдан Шабля также подтвердил, что нерезиденты играют заметную роль в подобных схемах. По его данным, около 30% дропперов составляют иностранные граждане. Центробанк, по его словам, фиксирует увеличение числа случаев, когда банковские карты нерезидентов используются для незаконного обналичивания средств.

МВД предупреждает граждан: не передавайте карты посторонним

Ранее Министерство внутренних дел РФ выпустило предупреждение для граждан, призвав не передавать свои банковские карты третьим лицам — особенно незнакомым. Ведомство напомнило, что участие в таких схемах может привести к занесению человека в специальную базу дропперов, которую ведёт Банк России.

Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

В Казахстане может начаться продажа нового вида недорогого мясаНовости Казахстана
27.05.2025, 18:14 0
Огромную змею заметили в степях МангистауЭкология
17.05.2025, 14:25 0
Сообщение о найденой в Каспии ракетной подлодке распространяется в СетиОбщество
16.05.2025, 19:47 0
Почему в Казахстане отказываются от использования георгиевской лентыНовости Казахстана
08.05.2025, 14:40 0
Казахстанок обяжут возвращать пособия по уходу за ребенком: каковы условияНовости Казахстана
16.05.2025, 15:11 0

Последние комментарии

< >
Вырвал все цветы: детская выходка закончилась рукоприкладством в Актау
Apmaxa → шапалак лишним не бывает
Опасные дорожные условия на дороге Жетыбай–Шетпе попали на видео
дорожник → " Из-за ремонта дороги приходится объезжать участок по маршруту длиной около 15–20 километров" Афигеть! А через Таучик можно попасть в Актау что бы миновать этот участок? Мне через неделю ехать
Вырвал все цветы: детская выходка закончилась рукоприкладством в Актау
velldr → Я не спец по воспитанию, но думаю что для воспитания бережливого отношения ко всему у наших детей подходит трудотерапия. Если ребенок рвет культурные растения и ломает деревья, то заставьте его сажат…
Вырвал все цветы: детская выходка закончилась рукоприкладством в Актау
fox1167 → "10-летний мальчик вырвал все петунии из вазонов и разбросал их. После сделанного замечания мать мальчика вместо воспитательной беседы ударила своего сына."-----Какая уже воспитательная беседа в 10 л…
В Мангистау полицейские устроили погоню за автомобилем с выпускником (видео)
fox1167 → Штраф ему----- и в обезьянник! Родителям тоже штраф!