В России хотят ограничить срок действия банковских карт для иностранцев

Заместитель руководителя Росфинмониторинга Герман Негляд выступил с инициативой сократить срок действия банковских карт, оформленных на иностранных граждан. По его словам, предлагается установить предельный срок действия таких карт — не более одного года. Об этом он сообщил в ходе пленарной недели Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ), передает ТАСС, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru

Фото: Григорий Сысоев/РИА «Новости»

Борьба с дропперами среди иностранных граждан

Ограничение срока действия карт, по мнению Негляда, является одним из шагов в рамках борьбы с так называемыми дропперами — людьми, которые оформляют банковские карты на своё имя, а затем передают их третьим лицам для проведения теневых операций.

«Мы пока обсуждаем это с Центральным банком. Но наша позиция — ограничить срок до одного года, а не трех, как это предусмотрено сейчас в общем порядке. Сейчас значительная часть дропперов вербуется именно среди нерезидентов», — отметил он.

Проблема выходит за рамки России

По словам представителя Росфинмониторинга, проблема использования нерезидентов в мошеннических схемах актуальна не только для России, но и для других стран. Тем не менее российские власти намерены предпринять конкретные шаги на национальном уровне.

Центробанк фиксирует рост схем с обналичиванием через иностранцев

Глава службы финансового мониторинга и валютного контроля Банка России Богдан Шабля также подтвердил, что нерезиденты играют заметную роль в подобных схемах. По его данным, около 30% дропперов составляют иностранные граждане. Центробанк, по его словам, фиксирует увеличение числа случаев, когда банковские карты нерезидентов используются для незаконного обналичивания средств.

МВД предупреждает граждан: не передавайте карты посторонним

Ранее Министерство внутренних дел РФ выпустило предупреждение для граждан, призвав не передавать свои банковские карты третьим лицам — особенно незнакомым. Ведомство напомнило, что участие в таких схемах может привести к занесению человека в специальную базу дропперов, которую ведёт Банк России.