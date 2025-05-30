В России хотят ограничить срок действия банковских карт для иностранцев

Заместитель руководителя Росфинмониторинга Герман Негляд выступил с инициативой сократить срок действия банковских карт, оформленных на иностранных граждан. По его словам, предлагается установить предельный срок действия таких карт — не более одного года. Об этом он сообщил в ходе пленарной недели Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ), передает ТАСС, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru
Ограничение срока действия карт, по мнению Негляда, является одним из шагов в рамках борьбы с так называемыми дропперами — людьми, которые оформляют банковские карты на своё имя, а затем передают их третьим лицам для проведения теневых операций.
«Мы пока обсуждаем это с Центральным банком. Но наша позиция — ограничить срок до одного года, а не трех, как это предусмотрено сейчас в общем порядке. Сейчас значительная часть дропперов вербуется именно среди нерезидентов», — отметил он.
По словам представителя Росфинмониторинга, проблема использования нерезидентов в мошеннических схемах актуальна не только для России, но и для других стран. Тем не менее российские власти намерены предпринять конкретные шаги на национальном уровне.
Глава службы финансового мониторинга и валютного контроля Банка России Богдан Шабля также подтвердил, что нерезиденты играют заметную роль в подобных схемах. По его данным, около 30% дропперов составляют иностранные граждане. Центробанк, по его словам, фиксирует увеличение числа случаев, когда банковские карты нерезидентов используются для незаконного обналичивания средств.
Ранее Министерство внутренних дел РФ выпустило предупреждение для граждан, призвав не передавать свои банковские карты третьим лицам — особенно незнакомым. Ведомство напомнило, что участие в таких схемах может привести к занесению человека в специальную базу дропперов, которую ведёт Банк России.
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