В прачечной в белье нашли спрятанного мертвого новорожденного

Шокирующий инцидент произошел в Луизиане, где в поставке белья для прачечной обнаружили мумифицированное тело младенца. По предварительным данным, трагедия стала следствием халатности сотрудников похоронного бюро, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru

Фото: Noah Berger/AP

Необычная находка в Шивпорте

27 мая сотрудники прачечной Alsco Uniforms, расположенной в городе Шивпорт (штат Луизиана), сообщили в полицию о страшной находке. При сортировке поступившей партии постельного белья из Техаса один из работников заметил, что в одну из простыней что-то завернуто. При тщательном осмотре оказалось, что это — тело новорожденного ребенка.

Откуда прибыло белье

В ходе расследования полиция установила, что постельное белье поступило из похоронного дома в Далласе (штат Техас). Согласно имеющейся информации, ребенок умер 3 мая, а его похороны были запланированы на 17 мая. До церемонии тело должно было пройти кремацию.

Однако, как выяснилось, по неустановленным причинам тело младенца оказалось в числе вещей, отправленных на стирку в Луизиану. Правоохранители подозревают, что произошла серьезная ошибка при подготовке тела к кремации — его попросту упаковали вместе с бельем и отправили вместе с остальными вещами.

Комментарий следствия

Один из детективов сообщил, что тело младенца было предварительно забальзамировано и источало сильный запах формальдегида. Это подтверждает версию, что ребенка действительно собирались кремировать, но процедуру так и не провели.

По мнению полиции, инцидент стал возможным из-за халатности персонала похоронного бюро. Расследование продолжается, в том числе устанавливаются конкретные сотрудники, допустившие грубое нарушение процедуры обращения с телом умершего.