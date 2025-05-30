В прачечной в белье нашли спрятанного мертвого новорожденного

Шокирующий инцидент произошел в Луизиане, где в поставке белья для прачечной обнаружили мумифицированное тело младенца. По предварительным данным, трагедия стала следствием халатности сотрудников похоронного бюро, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru
27 мая сотрудники прачечной Alsco Uniforms, расположенной в городе Шивпорт (штат Луизиана), сообщили в полицию о страшной находке. При сортировке поступившей партии постельного белья из Техаса один из работников заметил, что в одну из простыней что-то завернуто. При тщательном осмотре оказалось, что это — тело новорожденного ребенка.
В ходе расследования полиция установила, что постельное белье поступило из похоронного дома в Далласе (штат Техас). Согласно имеющейся информации, ребенок умер 3 мая, а его похороны были запланированы на 17 мая. До церемонии тело должно было пройти кремацию.
Однако, как выяснилось, по неустановленным причинам тело младенца оказалось в числе вещей, отправленных на стирку в Луизиану. Правоохранители подозревают, что произошла серьезная ошибка при подготовке тела к кремации — его попросту упаковали вместе с бельем и отправили вместе с остальными вещами.
Один из детективов сообщил, что тело младенца было предварительно забальзамировано и источало сильный запах формальдегида. Это подтверждает версию, что ребенка действительно собирались кремировать, но процедуру так и не провели.
По мнению полиции, инцидент стал возможным из-за халатности персонала похоронного бюро. Расследование продолжается, в том числе устанавливаются конкретные сотрудники, допустившие грубое нарушение процедуры обращения с телом умершего.
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