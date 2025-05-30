18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
510.81
578.59
6.51
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
30.05.2025, 13:55

В прачечной в белье нашли спрятанного мертвого новорожденного

Новости Мира 0 493

Шокирующий инцидент произошел в Луизиане, где в поставке белья для прачечной обнаружили мумифицированное тело младенца. По предварительным данным, трагедия стала следствием халатности сотрудников похоронного бюро, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru

Фото: Noah Berger/AP
Фото: Noah Berger/AP

Необычная находка в Шивпорте

27 мая сотрудники прачечной Alsco Uniforms, расположенной в городе Шивпорт (штат Луизиана), сообщили в полицию о страшной находке. При сортировке поступившей партии постельного белья из Техаса один из работников заметил, что в одну из простыней что-то завернуто. При тщательном осмотре оказалось, что это — тело новорожденного ребенка.

Откуда прибыло белье

В ходе расследования полиция установила, что постельное белье поступило из похоронного дома в Далласе (штат Техас). Согласно имеющейся информации, ребенок умер 3 мая, а его похороны были запланированы на 17 мая. До церемонии тело должно было пройти кремацию.

Однако, как выяснилось, по неустановленным причинам тело младенца оказалось в числе вещей, отправленных на стирку в Луизиану. Правоохранители подозревают, что произошла серьезная ошибка при подготовке тела к кремации — его попросту упаковали вместе с бельем и отправили вместе с остальными вещами.

Комментарий следствия

Один из детективов сообщил, что тело младенца было предварительно забальзамировано и источало сильный запах формальдегида. Это подтверждает версию, что ребенка действительно собирались кремировать, но процедуру так и не провели.

По мнению полиции, инцидент стал возможным из-за халатности персонала похоронного бюро. Расследование продолжается, в том числе устанавливаются конкретные сотрудники, допустившие грубое нарушение процедуры обращения с телом умершего.

Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

В Казахстане может начаться продажа нового вида недорогого мясаНовости Казахстана
27.05.2025, 18:14 0
Огромную змею заметили в степях МангистауЭкология
17.05.2025, 14:25 0
Сообщение о найденой в Каспии ракетной подлодке распространяется в СетиОбщество
16.05.2025, 19:47 0
Почему в Казахстане отказываются от использования георгиевской лентыНовости Казахстана
08.05.2025, 14:40 0
Казахстанок обяжут возвращать пособия по уходу за ребенком: каковы условияНовости Казахстана
16.05.2025, 15:11 0

Последние комментарии

< >
Вырвал все цветы: детская выходка закончилась рукоприкладством в Актау
Apmaxa → шапалак лишним не бывает
Опасные дорожные условия на дороге Жетыбай–Шетпе попали на видео
дорожник → " Из-за ремонта дороги приходится объезжать участок по маршруту длиной около 15–20 километров" Афигеть! А через Таучик можно попасть в Актау что бы миновать этот участок? Мне через неделю ехать
Вырвал все цветы: детская выходка закончилась рукоприкладством в Актау
velldr → Я не спец по воспитанию, но думаю что для воспитания бережливого отношения ко всему у наших детей подходит трудотерапия. Если ребенок рвет культурные растения и ломает деревья, то заставьте его сажат…
Вырвал все цветы: детская выходка закончилась рукоприкладством в Актау
fox1167 → "10-летний мальчик вырвал все петунии из вазонов и разбросал их. После сделанного замечания мать мальчика вместо воспитательной беседы ударила своего сына."-----Какая уже воспитательная беседа в 10 л…
В Мангистау полицейские устроили погоню за автомобилем с выпускником (видео)
fox1167 → Штраф ему----- и в обезьянник! Родителям тоже штраф!