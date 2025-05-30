Опасность на тарелке: привычный продукт оказался источником яда

Биохимик и нутрициолог Анна Дивинская в беседе с NEWS.ru предупредила о возможной скрытой опасности, которая может таиться в таком привычном для многих продукте, как рис. По ее словам, отдельные сорта этой крупы способны накапливать мышьяк — токсичный элемент, представляющий угрозу для здоровья, сообщает Lada.kz
Как объяснила специалист, мышьяк попадает в почву и воду по разным причинам. Среди основных источников загрязнения:
промышленные стоки,
чрезмерное применение пестицидов в сельском хозяйстве.
Рис, по своим природным свойствам, особенно подвержен накоплению веществ из окружающей среды. Это означает, что в регионах с высоким уровнем мышьяка в почве злак может содержать повышенные дозы токсина.
«Некоторые виды риса, особенно выращиваемые в загрязненных районах, способны накапливать мышьяк в количествах, превышающих допустимые нормы», — подчеркнула Дивинская.
Она напомнила о результатах исследований, проведенных Калифорнийским университетом в 2018 году: в некоторых сортах уровень мышьяка действительно превышал рекомендованные значения.
Тем не менее, по словам эксперта, при правильном приготовлении рис может оставаться безопасным для употребления. Дивинская советует использовать следующий способ:
Промыть рис большим количеством воды.
Залить кипятком и варить в течение пяти минут.
Слить воду и вновь промыть зерна.
Затем залить чистой водой и доварить до готовности.
Такая схема приготовления позволяет существенно уменьшить содержание вредных веществ в готовом продукте.
Еще один важный момент — выбор вида риса. Дивинская объяснила, что:
Белый рис содержит меньше мышьяка благодаря процессу шлифовки: наружные слои, где концентрируется основной объем токсина, удаляются.
Коричневый рис, напротив, сохраняет оболочку и может содержать больше вредных веществ.
Чтобы минимизировать потенциальный вред, нутрициолог советует отдавать предпочтение отечественным сортам риса:
В России действуют нормы, регулирующие содержание вредных элементов в почве и удобрениях.
Рис, выращенный по отечественным стандартам, чаще всего безопасен для здоровья.
Рис остается полезным и питательным продуктом, если подходить к его выбору и приготовлению осознанно. Правильная обработка и умеренное потребление позволяют избежать негативных последствий, даже если речь идет о сортах, потенциально содержащих мышьяк.
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