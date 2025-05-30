Опасность на тарелке: привычный продукт оказался источником яда

Биохимик и нутрициолог Анна Дивинская в беседе с NEWS.ru предупредила о возможной скрытой опасности, которая может таиться в таком привычном для многих продукте, как рис. По ее словам, отдельные сорта этой крупы способны накапливать мышьяк — токсичный элемент, представляющий угрозу для здоровья, сообщает Lada.kz

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Откуда берется мышьяк в рисе?

Как объяснила специалист, мышьяк попадает в почву и воду по разным причинам. Среди основных источников загрязнения:

промышленные стоки,

чрезмерное применение пестицидов в сельском хозяйстве.

Рис, по своим природным свойствам, особенно подвержен накоплению веществ из окружающей среды. Это означает, что в регионах с высоким уровнем мышьяка в почве злак может содержать повышенные дозы токсина.

«Некоторые виды риса, особенно выращиваемые в загрязненных районах, способны накапливать мышьяк в количествах, превышающих допустимые нормы», — подчеркнула Дивинская.

Она напомнила о результатах исследований, проведенных Калифорнийским университетом в 2018 году: в некоторых сортах уровень мышьяка действительно превышал рекомендованные значения.

Как снизить риски при употреблении риса

Тем не менее, по словам эксперта, при правильном приготовлении рис может оставаться безопасным для употребления. Дивинская советует использовать следующий способ:

Промыть рис большим количеством воды. Залить кипятком и варить в течение пяти минут. Слить воду и вновь промыть зерна. Затем залить чистой водой и доварить до готовности.

Такая схема приготовления позволяет существенно уменьшить содержание вредных веществ в готовом продукте.

Белый или коричневый: какой рис безопаснее?

Еще один важный момент — выбор вида риса. Дивинская объяснила, что:

Белый рис содержит меньше мышьяка благодаря процессу шлифовки: наружные слои, где концентрируется основной объем токсина, удаляются.

Коричневый рис, напротив, сохраняет оболочку и может содержать больше вредных веществ.

Рекомендации по выбору риса

Чтобы минимизировать потенциальный вред, нутрициолог советует отдавать предпочтение отечественным сортам риса:

В России действуют нормы, регулирующие содержание вредных элементов в почве и удобрениях.

Рис, выращенный по отечественным стандартам, чаще всего безопасен для здоровья.

Вывод

Рис остается полезным и питательным продуктом, если подходить к его выбору и приготовлению осознанно. Правильная обработка и умеренное потребление позволяют избежать негативных последствий, даже если речь идет о сортах, потенциально содержащих мышьяк.