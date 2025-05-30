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30.05.2025, 16:38

Михаил Ефремов возвращается в кино с главной ролью и многомиллионным контрактом

Новости Мира 0 1 137

После досрочного освобождения из колонии Михаил Ефремов намерен возобновить актерскую карьеру. Как сообщает Telegram-канал Mash, артист уже подписал контракт на участие в новом фильме, где ему предстоит исполнить главную роль, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru

Фото: Сергей Пятаков/РИА Новости
Фото: Сергей Пятаков/РИА Новости

Новый проект и контракт на миллионы

Согласно информации источника, Ефремов заключил договор на сумму 13 миллионов рублей. Соглашение было достигнуто в ходе переговоров, по итогам которых актер уже получил аванс в размере четырех миллионов рублей. Предстоящие съемки станут для него первым крупным проектом после длительного перерыва, связанного с отбыванием наказания.

Когда и где начнутся съемки

Производство фильма стартует в августе 2025 года. Съемочная площадка будет располагаться в Беларуси, где Михаил Ефремов проведет основную часть работы над ролью. До начала процесса актеру предстоит пройти период восстановления: по словам близких, он уделяет особое внимание здоровью и физическому состоянию, чтобы быть в полной готовности к съемкам.

Освобождение и планы на будущее

Напомним, 9 апреля 2025 года Михаил Ефремов был освобожден из белгородской колонии условно-досрочно. Его адвокат, Юрий Падалко, сообщил, что актера тайно вывезли в Москву, чтобы избежать встречи с журналистами. Уже тогда юрист подчеркивал, что Ефремов намерен вернуться к профессиональной деятельности.

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