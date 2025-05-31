Известный математик предсказал распад США, разоблачение «золотого миллиарда» и возрождение СССР

Знаменитый математик и публицист из Кабула Сидик Афган, известный своими резонансными прогнозами, поделился очередным видением будущего мировой политики и геополитики. По его словам, созданная им теория чисел позволяет предсказывать важнейшие события в жизни стран и народов, сообщает Lada.kz со ссылкой на hibiny

Фото: starhit.ru

Афганский ученый утверждает, что знает, каким будет будущее России и Запада до 2065 года

Среди уже «сбывшихся» пророчеств Афган называет распад СССР, события на Украине в 2014 году и приход к власти первого чернокожего президента США.

Новый лидер России и возрождение СССР

Согласно прогнозу математика, в ближайшие годы в России появится новый яркий государственный деятель. Он, по словам Афгана, уже родился — в 1972 году. Точные сроки его прихода к власти ученый не указал, однако отметил, что этот человек сыграет важную роль в будущем страны.

Также Афган утверждает, что с 2022 по 2025 год произойдет восстановление Советского Союза в обновленном формате. При этом в союзное образование, по его версии, войдут не только бывшие республики СССР, но и некоторые другие государства, не входившие в состав прежнего Союза.

Говоря о нынешнем президенте России Владимире Путине, математик охарактеризовал его как «гениального политика» и «выдающегося лидера современности».

Будущее США: распад и утрата влияния

Прогноз для Соединенных Штатов, напротив, крайне пессимистичен. По утверждению Сидика Афгана, США ожидает распад, аналогичный тому, что произошел с Советским Союзом в 1991 году. По его словам, нынешнее государство разделится на несколько частей, а Дональд Трамп станет последним президентом единой Америки.

Разоблачение тайных элит и исчезновение США

Еще одно громкое заявление афганского математика касается так называемого «золотого миллиарда». В 2025 году, по его словам, произойдет разоблачение некоего закрытого комитета, который якобы разрабатывает глобальный план по уничтожению 67% населения планеты. Эти элиты, утверждает Афган, стремятся перераспределить ресурсы и власть в интересах ограниченного круга западных стран.

По его прогнозу, после этого скандала США начнут выходить из международных структур, распространяющих антигуманные инициативы. Однако переломной точкой станет 2027 год — тогда, по словам ученого, США окончательно утратят статус глобальной державы и исчезнут в прежнем виде.

Примечание

Озвученные прогнозы не имеют научного подтверждения и являются личным мнением автора. Точка зрения Сидика Афгана вызывает споры в экспертном сообществе и воспринимается как элемент альтернативного анализа будущего.