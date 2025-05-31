18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
510.81
578.59
6.51
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
30.05.2025, 19:11

Известный математик предсказал распад США, разоблачение «золотого миллиарда» и возрождение СССР

Новости Мира 0 2 354

Знаменитый математик и публицист из Кабула Сидик Афган, известный своими резонансными прогнозами, поделился очередным видением будущего мировой политики и геополитики. По его словам, созданная им теория чисел позволяет предсказывать важнейшие события в жизни стран и народов, сообщает Lada.kz со ссылкой на hibiny

Фото: starhit.ru
Фото: starhit.ru

Афганский ученый утверждает, что знает, каким будет будущее России и Запада до 2065 года

Среди уже «сбывшихся» пророчеств Афган называет распад СССР, события на Украине в 2014 году и приход к власти первого чернокожего президента США.

Новый лидер России и возрождение СССР

Согласно прогнозу математика, в ближайшие годы в России появится новый яркий государственный деятель. Он, по словам Афгана, уже родился — в 1972 году. Точные сроки его прихода к власти ученый не указал, однако отметил, что этот человек сыграет важную роль в будущем страны.

Также Афган утверждает, что с 2022 по 2025 год произойдет восстановление Советского Союза в обновленном формате. При этом в союзное образование, по его версии, войдут не только бывшие республики СССР, но и некоторые другие государства, не входившие в состав прежнего Союза.

Говоря о нынешнем президенте России Владимире Путине, математик охарактеризовал его как «гениального политика» и «выдающегося лидера современности».

Будущее США: распад и утрата влияния

Прогноз для Соединенных Штатов, напротив, крайне пессимистичен. По утверждению Сидика Афгана, США ожидает распад, аналогичный тому, что произошел с Советским Союзом в 1991 году. По его словам, нынешнее государство разделится на несколько частей, а Дональд Трамп станет последним президентом единой Америки.

Разоблачение тайных элит и исчезновение США

Еще одно громкое заявление афганского математика касается так называемого «золотого миллиарда». В 2025 году, по его словам, произойдет разоблачение некоего закрытого комитета, который якобы разрабатывает глобальный план по уничтожению 67% населения планеты. Эти элиты, утверждает Афган, стремятся перераспределить ресурсы и власть в интересах ограниченного круга западных стран.

По его прогнозу, после этого скандала США начнут выходить из международных структур, распространяющих антигуманные инициативы. Однако переломной точкой станет 2027 год — тогда, по словам ученого, США окончательно утратят статус глобальной державы и исчезнут в прежнем виде.

Примечание
Озвученные прогнозы не имеют научного подтверждения и являются личным мнением автора. Точка зрения Сидика Афгана вызывает споры в экспертном сообществе и воспринимается как элемент альтернативного анализа будущего.

Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

В Казахстане может начаться продажа нового вида недорогого мясаНовости Казахстана
27.05.2025, 18:14 0
Огромную змею заметили в степях МангистауЭкология
17.05.2025, 14:25 0
Сообщение о найденой в Каспии ракетной подлодке распространяется в СетиОбщество
16.05.2025, 19:47 0
Почему в Казахстане отказываются от использования георгиевской лентыНовости Казахстана
08.05.2025, 14:40 0
Казахстанок обяжут возвращать пособия по уходу за ребенком: каковы условияНовости Казахстана
16.05.2025, 15:11 0

Последние комментарии

< >
Вырвал все цветы: детская выходка закончилась рукоприкладством в Актау
Apmaxa → шапалак лишним не бывает
Опасные дорожные условия на дороге Жетыбай–Шетпе попали на видео
дорожник → " Из-за ремонта дороги приходится объезжать участок по маршруту длиной около 15–20 километров" Афигеть! А через Таучик можно попасть в Актау что бы миновать этот участок? Мне через неделю ехать
Вырвал все цветы: детская выходка закончилась рукоприкладством в Актау
velldr → Я не спец по воспитанию, но думаю что для воспитания бережливого отношения ко всему у наших детей подходит трудотерапия. Если ребенок рвет культурные растения и ломает деревья, то заставьте его сажат…
Вырвал все цветы: детская выходка закончилась рукоприкладством в Актау
fox1167 → "10-летний мальчик вырвал все петунии из вазонов и разбросал их. После сделанного замечания мать мальчика вместо воспитательной беседы ударила своего сына."-----Какая уже воспитательная беседа в 10 л…
В Мангистау полицейские устроили погоню за автомобилем с выпускником (видео)
fox1167 → Штраф ему----- и в обезьянник! Родителям тоже штраф!