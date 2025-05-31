Шесть владельцев люксовых автомобилей лишились своих машин из-за новой мошеннической схемы

Telegram-канал Baza сообщил о новой мошеннической схеме, из-за которой шесть россиян потеряли дорогостоящие автомобили. Все они приобрели люксовые машины у одного и того же продавца — Ярослава Авдеева, не подозревая о криминальном прошлом сделок, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru

Фото: Telegram-канал «Baza»

Как всё начиналось

Осенью 2024 года двое жителей Краснодарского края купили автомобили Mercedes E200 и Lexus LX450D. Машины были приобретены у частного продавца Ярослава Авдеева. По словам покупателей, транспорт прошел все необходимые проверки: он не числился в угоне, не находился в розыске и не имел юридических ограничений.

Однако вскоре после сделки продавец прекратил регистрацию автомобилей, что впоследствии привело к юридическим осложнениям.

Неожиданный визит полиции

В феврале 2025 года к одному из владельцев, купившему Mercedes, приехали сотрудники полиции. Они сообщили, что автомобиль фигурирует в уголовном деле, возбужденном по статье о мошенничестве в отношении Ярослава Авдеева. Машина подлежала изъятию как вещественное доказательство.

Масштаб схемы стал очевиден

Как выяснилось позже, в аналогичной ситуации оказались еще четверо покупателей. У них были изъяты следующие автомобили:

Mercedes AMG GT 53

Mercedes AMG E63s

BMW M5 Competition

Porsche Cayenne GTS

Все они также были куплены у Авдеева. Таким образом, общее число пострадавших составило шесть человек.

Суть мошеннической схемы

По данным правоохранительных органов, Авдеев получал машины по устной договоренности — в аренду без официального контракта. После этого он подделывал документы, оформлял транспорт на себя и перепродавал.

Первые владельцы автомобилей обратились в полицию лишь спустя пять месяцев после передачи машин, когда Авдеев уже покинул Россию.

Чем все закончилось

После проверки полиция признала правоту изначальных владельцев автомобилей и вернула им транспорт. В результате новые покупатели, которые действовали добросовестно, остались без машин и без компенсации. Более того, на них начали приходить штрафы за нарушения, совершённые другими людьми.