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31.05.2025, 09:42

Илон Маск появился в Белом доме с синяком под глазом

Новости Мира 0 482

На итоговой пресс-конференции в Белом доме предприниматель Илон Маск привлек внимание журналистов синяком под глазом и рассказал, как получил травму, передает Lada.kz со ссылкой на Tengri Life.

Фото: x.com/WhiteHouse
Фото: x.com/WhiteHouse

По данным Fox News, американский миллиардер Илон Маск вызвал активное обсуждение в социальных сетях после появления в Белом доме с заметным синяком под правым глазом. Он посетил итоговую пресс-конференцию, посвященную завершению его работы в Департаменте эффективности правительства (DOGE).

Встреча прошла в Овальном кабинете и транслировалась в прямом эфире в социальных сетях. Именно в ходе этой трансляции пользователи заметили гематому под глазом Маска и начали строить предположения о происхождении травмы.

Журналисты, присутствовавшие на мероприятии, обратили внимание на синяк и поинтересовались, что произошло. В ответ на вопрос предприниматель сначала пошутил: «Ну, я точно не был во Франции», намекая на инцидент с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, который, по сообщениям СМИ, получил пощёчину от своей супруги Бриджит.

Затем Маск поделился настоящей причиной появления синяка. По его словам, травму он получил во время игры со своим пятилетним сыном X Æ A-Xii, которого он называет «маленьким Х». Как объяснил Маск, он предложил сыну ударить его в лицо, и тот, не колеблясь, выполнил просьбу. «Оказалось, что даже пятилетний может оставить такой след», - отметил предприниматель.

На пресс-конференции также присутствовал президент США Дональд Трамп, который уточнил у Маска, действительно ли синяк был результатом удара ребёнка. Маск подтвердил эту информацию.

Завершая 130-дневный срок государственной службы, Маск подвёл итоги своей деятельности на посту главы DOGE. Он подчеркнул, что завершение его работы не означает конца для ведомства: «Это не конец DOGE. Это только начало», - заявил он журналистам.

Согласно данным, размещённым на официальном сайте департамента, за время руководства Маска DOGE удалось сэкономить более 175 миллиардов долларов. Экономия была достигнута в основном за счёт продажи активов, расторжения контрактов и пресечения мошеннических схем.

В завершение встречи пресс-служба президента сообщила, что Дональд Трамп вручил Илону Маску символический подарок – золотой ключ от Белого дома.

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