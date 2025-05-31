В США подросток расстрелял семью после известия о своём усыновлении

14-летний школьник из американского штата Алабама лишил жизни всех членов своей семьи, узнав, что его мать была неродной, передает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz .

Иллюстративное фото: Pixabay

По данным Mirror, в штате Алабама, США, произошла трагедия: 14-летний подросток убил всех членов своей семьи. Преступление произошло в сентябре 2019 года в городке Элкмонт.

Подросток по имени Мейсон Сиск жил с 38-летним отцом Джоном и 35-летней матерью Мэри, а также с младшими детьми семьи – братьями четырёх и шести лет и шестимесячным малышом. По информации следствия, до определённого момента Мейсон отличался прилежным поведением, однако незадолго до преступления его характер резко изменился.

Одной из версий, рассматриваемых следователями, стало то, что Мейсон узнал о том, что Мэри не является его биологической матерью. Женщина растила его с раннего возраста, после смерти его родной матери, когда ему было всего четыре года.

Трагедия произошла 2 сентября, когда семья вернулась из отпуска, проведённого во Флориде. В тот же вечер Мейсон сам позвонил в службу 911 и сообщил, что услышал выстрелы из подвала, а затем увидел уезжающую машину. Прибывшие на место сотрудники полиции обнаружили тела всех пятерых жертв с огнестрельными ранениями в голову. Отец подростка и один из младших братьев были ещё живы, но скончались в больнице. Остальные умерли на месте.

Во время допроса Сиск отрицал свою причастность, однако его показания были противоречивыми. Впоследствии он признался в содеянном и показал следователям, где выбросил оружие. По версии следствия, он похитил пистолет во время отпуска во Флориде.

Психологический портрет подростка, составленный надзирателями и следователями, указывал на его эмоциональную холодность и отчуждённость. За время пребывания под стражей он ни разу не упомянул свою семью. При признании он лишь сухо извинился за ложные показания, данных во время первого допроса.

Судебное разбирательство по делу началось в 2022 году, однако вскоре было приостановлено, поскольку ФБР потребовалось время на разблокировку мобильного телефона Мэри и передачу материалов стороне защиты. Второй процесс прошёл в 2023 году. Несмотря на то, что на момент преступления обвиняемому было 14 лет, суд принял решение рассматривать дело как в отношении взрослого из-за особой жестокости и масштаба убийства.

По итогам разбирательства суд признал Мейсона Сиска виновным. Он был приговорён к пожизненному заключению без права на досрочное освобождение.