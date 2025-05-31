Стоматолог рассказал, как пожилым людям сохранить здоровье зубов

По словам стоматолога-ортопеда Алена Гафизова, пожилым людям можно сохранить здоровье зубов, если соблюдать правильный уход и учитывать возрастные особенности ротовой полости, передает Lada.kz со ссылкой на Lenta.ru .

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Пожилые люди чаще сталкиваются с проблемами в ротовой полости, чем молодые, однако сохранить здоровье зубов и десен возможно и в зрелом возрасте.

По словам специалиста, с возрастом меняется структура зубной эмали: снижается содержание воды, что делает зубы темнее и придаёт им желтоватый оттенок. Ухудшение естественного процесса реминерализации эмали приводит к повышенной чувствительности и риску развития кариеса. Кроме того, у пожилых людей часто наблюдается истощение сосудов и снижение слюноотделения, что вызывает сухость во рту и способствует образованию налета.

Чтобы минимизировать последствия возрастных изменений, Гафизов рекомендует ежедневно делать массаж десен. Он пояснил, что для этого необходимо обхватить десну большим и средним пальцами и выполнять круговые движения вверх-вниз и из стороны в сторону. Также можно использовать специальные массажеры для десен.

Стоматолог подчеркнул, что важную роль играет тщательная гигиена полости рта. Помимо зубной щетки и пасты, следует регулярно применять ополаскиватели и зубную нить, особенно если у пациента установлены коронки или протезы. Он напомнил, что зубные протезы требуют ежедневного очищения, а при появлении дискомфорта или признаков воспаления необходимо обращаться к врачу.

Ещё одной важной рекомендацией Гафизов назвал сбалансированное питание. По его словам, рацион должен включать все необходимые витамины и микроэлементы, а потребление сладостей лучше сократить. Особое значение для здоровья зубов имеют витамины D, C и A.