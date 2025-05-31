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31.05.2025, 15:55

World Boxing введет гендерное тестирование после споров на Олимпиаде

Новости Мира 0 360

Международная федерация бокса World Boxing объявила о введении обязательного гендерного тестирования спортсменов после скандала, разгоревшегося вокруг алжирской боксерки Иман Хелиф, передает Lada.kz со ссылкой на Nur.kz.

Фото: (с) Peter Cziborra/Reuters
Фото: (с) Peter Cziborra/Reuters

Международная федерация бокса World Boxing заявила о введении обязательного гендерного тестирования для всех спортсменов и спортсменок, желающих участвовать в соревнованиях под эгидой организации. Как сообщили в World Boxing, данная мера направлена на обеспечение справедливых и безопасных условий для всех участников, а также на поддержание четкого разграничения категорий мужчин и женщин в боксе.

Организация уже уведомила Федерацию бокса Алжира, что Иман Хелиф не будет допущена к участию в женской категории на Кубке бокса в Эйндховене или других мероприятиях World Boxing до прохождения соответствующего тестирования.

В заявлении организации подчеркивается, что World Boxing уважает достоинство всех людей, однако выступает за четкое соблюдение категорий, определяемых по биологическому полу. Это, по мнению представителей федерации, необходимо для обеспечения честности и равенства в соревнованиях.

Ранее, 26 февраля, Международный олимпийский комитет (МОК) официально предоставил World Boxing временное признание в качестве международной федерации. Это произошло на фоне кризиса в Международной ассоциации бокса (IBA), которая была лишена признания МОК из-за проблем в управлении. Именно это стало причиной исключения бокса из программы Олимпийских игр 2028 года, однако в марте 2025 года вид спорта был возвращен в олимпийскую программу.

На Олимпиаде-2024 в Париже организацией боксерских соревнований занималась специальная рабочая группа МОК. С 2023 года руководство над этим видом спорта перешло к World Boxing, в состав которой на сегодняшний день входят 84 национальные федерации, включая казахстанскую.

Скандал с Иман Хелиф начался ещё во время чемпионата мира 2023 года, который проходил под эгидой IBA. Тогда спортсменку отстранили от соревнований после того, как в ходе ДНК-тестирования были выявлены XY-хромосомы – стандартная мужская комбинация, а также повышенный уровень тестостерона. Подобные данные не дают однозначного научного заключения о половой принадлежности, однако вызвали общественные споры.

МОК, в свою очередь, признал такие тесты незаконными и допустил Хелиф к участию в Олимпиаде-2024. Глава комитета Томас Бах подчеркнул, что у Иман Хелиф и другой спортсменки – Линь Юйтин из Тайваня – имеются женские документы, а также многолетний соревновательный опыт в женской категории. По его словам, не существует оснований относить их к трансгендерным или интерсексуальным лицам.

С заявлением выступил и министр молодежи и спорта Алжира Абдеррахман Хаммад, который в социальной сети X резко осудил «необоснованные нападки» на спортсменку. Отец Иман Хелиф, в свою очередь, представил свидетельство о рождении, где указано, что его дочь – женщина, и опубликовал её детские фотографии.

Сама Иман Хелиф, выступая на Олимпиаде-2024, после одной из побед публично заявила, что является женщиной, и категорически опровергла утверждения о трансгендерном переходе. Она напомнила, что такие переходы официально запрещены в Алжире.

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