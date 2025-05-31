Дерматологи назвали неожиданную опасность для ушей летом

Американский специалист призвал ежедневно использовать солнцезащитный крем и напомнил о рисках, связанных с пренебрежением защитой ушей от ультрафиолетового излучения, передает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz .

Фото: Pixabay

Американский дерматолог доктор Майкл Парк напомнил о необходимости тщательно защищать от солнца все открытые участки кожи, включая уши. По его словам, именно эта область лица часто остается без должного внимания, что может значительно повысить риск развития рака кожи, пишет британское издание Daily Mail.

Доктор Парк отметил, что наиболее часто встречаются два типа рака кожи – меланома и карцинома. Меланома считается наиболее агрессивной формой: на нее приходится около 80% всех летальных исходов, связанных с онкологическими заболеваниями кожи. Она занимает второе место по распространенности в Великобритании и поражает верхний слой эпидермиса. Врач подчеркнул, что в 90% случаев меланома вызвана воздействием ультрафиолетового излучения, включая солнечные лучи и искусственные источники, такие как солярии. Следовательно, заболевание во многих случаях можно предотвратить.

Он также отметил, что другой опасный, но менее стремительно развивающийся тип рака – агрессивная плоскоклеточная карцинома головы и шеи – также может представлять серьезную угрозу для жизни. В то же время немеланомные формы, такие как базально-клеточная и плоскоклеточная карциномы, чаще всего хорошо поддаются лечению. Однако при позднем выявлении в большинстве случаев требуется хирургическое вмешательство.

Доктор Парк подчеркнул, что солнцезащитные средства необходимо использовать ежедневно, независимо от времени года, и уделять особое внимание участкам, которые обычно игнорируются. Он назвал уши одной из таких уязвимых зон, на которых новообразования возникают особенно часто.

Есть определенные участки тела, где случаи новообразований фиксируются чаще. Уши – одно из таких мест, - отметил специалист, напоминая о важности профилактики и регулярной защиты кожи.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.