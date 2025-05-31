Что-то произойдёт: «Радио Судного дня» передало два таинственных сообщения за сутки

В течение суток загадочная радиостанция УВБ-76, известная в народе как «жужжалка» или «Радио Судного дня», передала два новых зашифрованных послания. Это вызвало волну обсуждений среди конспирологов и наблюдателей, сообщает Lada.kz со ссылкой на hibiny

Фото: pixabay.com

Что передала радиостанция

По информации Telegram-канала «УВБ-76 логи», оба сообщения прозвучали 29 мая 2025 года:

Первое — в 13:03, содержало слово «лучоторг» .

Второе — в 19:16, передано слово «копна».

Какое значение могут иметь эти слова, пока остаётся неясным. Однако среди энтузиастов и исследователей радиосигналов распространено мнение, что подобные трансляции происходят накануне или в контексте значимых международных событий.

Таинственная активность перед важными переговорами

Не в первый раз передача сообщений УВБ-76 совпадает с крупными политическими событиями. Ранее фиксировались случаи, когда радиостанция активизировалась накануне важных переговоров между Россией и США. Так, перед телефонным разговором Владимира Путина и Дональда Трампа эфир наполнился последовательностями цифр и букв, значение которых до сих пор остаётся неизвестным.

Рекорд активности

Наибольшая активность станции была зафиксирована 12 февраля, когда за день в эфир вышло 25 загадочных сообщений — рекордный показатель за всё время наблюдений.

Что известно о радиостанции УВБ-76

Станция начала вещание ещё в 1976 году. Её прозвали «жужжалкой» из-за характерного фонового звука, который она передаёт большую часть времени. Периодически этот гул прерывается короткими голосовыми сообщениями, состоящими из слов, цифр или буквенных кодов.

Интерес со стороны конспирологов

Ранее, 26 мая, «Радио Судного дня» уже передавало четыре новых сообщения, что также вызвало бурную реакцию среди интернет-сообщества и исследователей. Пользователи пытаются расшифровать переданные фразы и найти связь между ними и актуальными событиями в мире.