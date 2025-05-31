18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
510.81
578.59
6.51
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
31.05.2025, 17:23

Что-то произойдёт: «Радио Судного дня» передало два таинственных сообщения за сутки

Новости Мира 0 533

В течение суток загадочная радиостанция УВБ-76, известная в народе как «жужжалка» или «Радио Судного дня», передала два новых зашифрованных послания. Это вызвало волну обсуждений среди конспирологов и наблюдателей, сообщает Lada.kz со ссылкой на hibiny

Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

Что передала радиостанция

По информации Telegram-канала «УВБ-76 логи», оба сообщения прозвучали 29 мая 2025 года:

  • Первое — в 13:03, содержало слово «лучоторг».

  • Второе — в 19:16, передано слово «копна».

Какое значение могут иметь эти слова, пока остаётся неясным. Однако среди энтузиастов и исследователей радиосигналов распространено мнение, что подобные трансляции происходят накануне или в контексте значимых международных событий.

Таинственная активность перед важными переговорами

Не в первый раз передача сообщений УВБ-76 совпадает с крупными политическими событиями. Ранее фиксировались случаи, когда радиостанция активизировалась накануне важных переговоров между Россией и США. Так, перед телефонным разговором Владимира Путина и Дональда Трампа эфир наполнился последовательностями цифр и букв, значение которых до сих пор остаётся неизвестным.

Рекорд активности

Наибольшая активность станции была зафиксирована 12 февраля, когда за день в эфир вышло 25 загадочных сообщений — рекордный показатель за всё время наблюдений.

Что известно о радиостанции УВБ-76

Станция начала вещание ещё в 1976 году. Её прозвали «жужжалкой» из-за характерного фонового звука, который она передаёт большую часть времени. Периодически этот гул прерывается короткими голосовыми сообщениями, состоящими из слов, цифр или буквенных кодов.

Интерес со стороны конспирологов

Ранее, 26 мая, «Радио Судного дня» уже передавало четыре новых сообщения, что также вызвало бурную реакцию среди интернет-сообщества и исследователей. Пользователи пытаются расшифровать переданные фразы и найти связь между ними и актуальными событиями в мире.

Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

В Казахстане может начаться продажа нового вида недорогого мясаНовости Казахстана
27.05.2025, 18:14 0
С 1 июля в Казахстане вводят новое ежемесячное пособиеНовости Казахстана
30.05.2025, 13:19 0
Огромную змею заметили в степях МангистауЭкология
17.05.2025, 14:25 0
Сообщение о найденой в Каспии ракетной подлодке распространяется в СетиОбщество
16.05.2025, 19:47 0
Почему в Казахстане отказываются от использования георгиевской лентыНовости Казахстана
08.05.2025, 14:40 0

Последние комментарии

< >
Вырвал все цветы: детская выходка закончилась рукоприкладством в Актау
Apmaxa → шапалак лишним не бывает
Опасные дорожные условия на дороге Жетыбай–Шетпе попали на видео
дорожник → " Из-за ремонта дороги приходится объезжать участок по маршруту длиной около 15–20 километров" Афигеть! А через Таучик можно попасть в Актау что бы миновать этот участок? Мне через неделю ехать
Вырвал все цветы: детская выходка закончилась рукоприкладством в Актау
velldr → Я не спец по воспитанию, но думаю что для воспитания бережливого отношения ко всему у наших детей подходит трудотерапия. Если ребенок рвет культурные растения и ломает деревья, то заставьте его сажат…
Вырвал все цветы: детская выходка закончилась рукоприкладством в Актау
fox1167 → "10-летний мальчик вырвал все петунии из вазонов и разбросал их. После сделанного замечания мать мальчика вместо воспитательной беседы ударила своего сына."-----Какая уже воспитательная беседа в 10 л…
В Мангистау полицейские устроили погоню за автомобилем с выпускником (видео)
fox1167 → Штраф ему----- и в обезьянник! Родителям тоже штраф!