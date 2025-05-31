Российские врачи продали за границу 13 детей

Врачи частной клиники в Приморском крае обвиняются в торговле детьми с незаконным вывозом за границу, передает Lada.kz со ссылкой на РИА Новости .

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В Приморском крае завершено расследование уголовного дела в отношении восьми медицинских работников, которых обвиняют в незаконной торговле детьми. Как сообщили в прокуратуре региона, утверждено обвинительное заключение, и материалы направлены в суд.

По версии следствия, с 2018 по 2020 год сотрудники частной клиники оформляли поддельные медицинские документы, в том числе сведения о бесплодии у клиентов и подложные данные о генетических родителях. Таким образом, злоумышленники незаконно использовали вспомогательные репродуктивные технологии – проводили процедуры под видом лечения бесплодия и культивировали эмбрионы.

Следствие полагает, что за этот период были незаконно проданы 13 новорожденных детей за границу. Общая сумма, полученная преступной группой, превысила 53 миллиона рублей. В прокуратуре отметили, что младенцы при этом находились в заведомо беспомощном состоянии.

Всем обвиняемым инкриминируется преступление по пункту «в» части 3 статьи 127.1 Уголовного кодекса РФ – «Торговля несовершеннолетними с их незаконным вывозом за пределы страны». Уголовное дело будет рассмотрено во Фрунзенском районном суде Владивостока. Подсудимым грозит до 15 лет лишения свободы.