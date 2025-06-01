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31.05.2025, 20:07

Cтарые iPhone и Android лишатся популярного приложения с начала июня

Новости Мира 0 413

С 1 июня 2025 года WhatsApp прекращает поддержку устаревших моделей смартфонов, работающих на старых версиях операционных систем iOS и Android, передает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.

Фото: Pixabay
Фото: Pixabay

По данным 9to5Mac, с 1 июня 2025 года WhatsApp прекращает поддержку ряда устаревших смартфонов.

С этого воскресенья WhatsApp будет работать только на iPhone с iOS 15.1 и новее. Устройства на Android 5.0 или более ранней версии также будут отключены, уточняется в сообщении. Смартфоны с такими версиями операционной системы уже давно утратили актуальность. Пользователей призвали по возможности обновить ОС или сменить гаджет на более новую модель.

Ранее сообщалось, что поддержка старых iPhone, таких как 5s, SE первого поколения, 6 и 6 Plus, прекратится с 5 мая 2025 года. Эти устройства не смогут обновиться до iOS 15.1 и выше, что приведет к прекращению работы WhatsApp на них. Пользователи, столкнувшиеся с этой проблемой, могут рассмотреть варианты перехода на более новые модели iPhone или альтернативные мессенджеры.

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