Пять новых разводных мостов построят в Санкт-Петербурге

Власти Северной столицы России анонсировали строительство пяти новых разводных мостов и реконструкцию действующих переправ через Неву, передает Lada.kz со ссылкой на 78.ru .

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По словам губернатора города Александра Беглова, в ближайшие годы в Санкт-Петербурге планируется возведение пяти новых разводных мостов через реку Неву. Об этом он сообщил во время официального открытия Троицкого моста после завершения ремонтных работ.

По его словам, в числе будущих объектов – Большой Сампсониевский мост и мосты на Широтной магистрали. Все они будут разводными, что соответствует транспортным и судоходным требованиям города. Глава города подчеркнул, что строительство новых мостов является частью масштабной программы развития городской инфраструктуры.

Кроме того, продолжается реализация программы по реконструкции уже действующих мостов. Так, после завершения работ на Троицком мосту планируется поочерёдный ремонт Дворцового и Благовещенского мостов.

Беглов уточнил, что деформационные швы на некоторых переправах не менялись более 22 лет, что существенно влияет на техническое состояние и безопасность сооружений. Проведение своевременной реконструкции, по его мнению, критически важно для сохранения надежности транспортной системы города.