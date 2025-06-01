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31.05.2025, 22:23

Выбрана самая красивая девушка планеты

Новости Мира 0 488

В индийском Хайдарабаде подвели итоги одного из самых престижных конкурсов красоты — «Мисс мира». В этом году титул главной красавицы планеты получила Сучата Чуангсри, представлявшая Таиланд. Финал конкурса транслировался на официальном YouTube-канале мероприятия, сообщает Lada.kz со ссылкой на Lenta.ru

Фото: Hector Vivas / Stringer / Reuters
Фото: Hector Vivas / Stringer / Reuters

Победительницы и финалистки

Организаторы объявили не только победительницу, но и девушек, занявших призовые места:

  • 2-е место — Хассет Дрееж Адмассу (Эфиопия)

  • 3-е место — Майя Клайда (Польша)

  • 4-е место — Аурель Хоаким (Мартиника)

Украинка Мария Мельниченко, которой всего 20 лет, вошла в число восьми финалисток. Это высокое достижение стало одним из самых заметных результатов конкурса.

География участниц

В финале приняли участие представительницы 108 стран со всего мира. В числе участниц — девушки из Казахстана, Киргизии и Эстонии. А вот России на этом международном подиуме вновь не оказалось — ее представительница в конкурсе участия не принимала.

Скандалы и уходы: что еще происходило вокруг конкурса

Накануне финала СМИ активно обсуждали скандал, связанный с «Мисс Англия» Миллой Мэги. Девушка покинула конкурс, заявив о неуважительном отношении и унижениях, с которыми, по ее словам, сталкиваются участницы.
Организаторы и власти Индии выступили с опровержением, обвинив Мэги в клевете.

Напомним

Это не первый случай, когда конкурс «Мисс мира» оказывается в центре внимания не только благодаря своей красоте, но и из-за спорных ситуаций. В 2024 году широкую огласку получили обвинения в сексуальных домогательствах, истории странных совпадений и отказов от участия — в частности, Россия не направляла участниц второй год подряд.

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