Выбрана самая красивая девушка планеты

В индийском Хайдарабаде подвели итоги одного из самых престижных конкурсов красоты — «Мисс мира» . В этом году титул главной красавицы планеты получила Сучата Чуангсри , представлявшая Таиланд . Финал конкурса транслировался на официальном YouTube-канале мероприятия, сообщает Lada.kz со ссылкой на Lenta.ru

Фото: Hector Vivas / Stringer / Reuters

Победительницы и финалистки

Организаторы объявили не только победительницу, но и девушек, занявших призовые места:

2-е место — Хассет Дрееж Адмассу (Эфиопия)

3-е место — Майя Клайда (Польша)

4-е место — Аурель Хоаким (Мартиника)

Украинка Мария Мельниченко, которой всего 20 лет, вошла в число восьми финалисток. Это высокое достижение стало одним из самых заметных результатов конкурса.

География участниц

В финале приняли участие представительницы 108 стран со всего мира. В числе участниц — девушки из Казахстана, Киргизии и Эстонии. А вот России на этом международном подиуме вновь не оказалось — ее представительница в конкурсе участия не принимала.

Скандалы и уходы: что еще происходило вокруг конкурса

Накануне финала СМИ активно обсуждали скандал, связанный с «Мисс Англия» Миллой Мэги. Девушка покинула конкурс, заявив о неуважительном отношении и унижениях, с которыми, по ее словам, сталкиваются участницы.

Организаторы и власти Индии выступили с опровержением, обвинив Мэги в клевете.

Напомним

Это не первый случай, когда конкурс «Мисс мира» оказывается в центре внимания не только благодаря своей красоте, но и из-за спорных ситуаций. В 2024 году широкую огласку получили обвинения в сексуальных домогательствах, истории странных совпадений и отказов от участия — в частности, Россия не направляла участниц второй год подряд.