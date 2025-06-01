Умер отец беременной Рианны

Американская певица и предприниматель Рианна переживает тяжелую утрату – на 71-м году жизни скончался ее отец, Рональд Фенти, передает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz .

Фото: gettyimages.com / Скриншот

По данным People, отец известной певицы Рианны, Рональд Фенти, скончался на 71-м году жизни после продолжительной болезни. Об этом сообщили зарубежные СМИ со ссылкой на близкие к семье источники. По данным издания People, последние месяцы своей жизни мужчина провел в медицинском центре Седарс-Синай в Лос-Анджелесе.

Рианна, которая в настоящее время ждет третьего ребенка, приехала навестить отца 28 мая вместе со своим младшим братом Раджадом. Это произошло всего за несколько дней до его кончины.

Рональд Фенти и мать Рианны, Моника Брэйтвэйт, расстались, когда будущей певице было 14 лет. После развода отец и дочь долгое время не поддерживали отношения. Однако спустя годы им удалось восстановить контакт.

Фенти нередко делился в социальных сетях совместными снимками с Рианной. В интервью он говорил, что счастлив вновь общаться с дочерью и рад за ее отношения с рэпером A$AP Rocky. Также он выражал признательность за возможность быть рядом с внуками.