Cильнейшие магнитные бури ожидаются 1 июня

В ближайшее воскресенье Землю накроют мощные магнитные бури, вызванные крупнейшим выбросом солнечной плазмы за 2025 год, передает Lada.kz со ссылкой на Tengri Life .

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Ожидается, что 1 июня магнитная буря накроет Землю в 18:00 по времени Астаны.

Земля столкнется с последствиями самого крупного в 2025 году выброса массы с Солнца, в результате чего ожидаются сильные магнитные бури, сообщили в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) и Института солнечно-земной физики (ИСЗФ) РАН.

Ученые заявили, что выброс плазмы, зафиксированный на Солнце в ночь на 31 мая, имеет исключительно высокую скорость – порядка 1200 километров в секунду. По их расчетам, для преодоления расстояния от Солнца до Земли, которое составляет около 150 миллионов километров, плазменному потоку потребуется примерно 37 часов.

На основании текущих данных, наиболее вероятный уровень магнитной активности в воскресенье оценивается как G4, что соответствует очень сильной магнитной буре.