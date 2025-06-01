Диетолог рассказал, сколько черешни можно съедать без вреда для здоровья

Фото: Pixabay

Диетолог-эндокринолог Антон Поляков рассказал, сколько черешни можно употреблять в течение сезона, чтобы получить пользу и избежать переедания.

По его словам, в сезон потребление ягод и фруктов должно определяться индивидуальной потребностью организма. Эксперт пояснил, что если человек чувствует насыщение, значит, организму достаточно, и стоит приостановить потребление, даже несмотря на то, что продукт все еще доступен в продаже.

Поляков уточнил, что в сутки можно съедать около 400-500 граммов черешни. Такое количество, по его мнению, позволяет получить полезные вещества, не перегружая пищеварительную систему.

Врач подчеркнул важность прислушиваться к сигналам организма и не стремиться употреблять ягоды «впрок».