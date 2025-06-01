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01.06.2025, 14:31

В Британии обеспокоены тревожными пророчествами в 2025 году

Новости Мира 0 796

Предсказания известных провидцев, в которых упоминаются глобальные катастрофы и возможная война в Европе в 2025 году, встревожили британцев, передает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.

Иллюстративное фото с сайта adventisti.lv
Иллюстративное фото с сайта adventisti.lv

Великобританию взволновали пророчества четырех известных предсказателей, в которых говорится о катаклизмах и возможной масштабной войне в 2025 году, пишет Daily Mail.

В публикации упоминаются предсказания болгарской ясновидящей Ванги, французского астролога Нострадамуса, бразильского экстрасенса Атоса Саломе и британского гипнотерапевта Николаса Ауджулы. Все они, по утверждению СМИ, сделали тревожные заявления, касающиеся ближайшего будущего.

Согласно материалам, Ванга, которой приписывают предсказание террористических атак 11 сентября и усиление Китая на мировой арене, также говорила о разрушительных землетрясениях и опустошительной войне в Европе, которая, по ее словам, может стать началом глобальной катастрофы для человечества.

Нострадамус, в свою очередь, в своих записях 1555 года упоминал, что Великобритания будет втянута в жестокий военный конфликт. Он писал о «безжалостных войнах», которые охватят королевство, а также о «врагах изнутри и снаружи», и возвращении «великого мора прошлого».

Бразильский экстрасенс Атос Саломе, которому ранее приписывали точное предсказание пандемии COVID-19, в конце 2024 года заявил, что мир стоит на грани новой мировой войны. Он предостерег о росте технологических угроз и возможной «войне машин», подчеркнув, что «худшее еще впереди».

Лондонский гипнотерапевт Николас Ауджула охарактеризовал 2025 год как «время, когда в мире исчезнет сострадание». По его мнению, вероятность начала третьей мировой войны высока уже в середине года.

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