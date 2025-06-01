В России девушка упала с 33-метровой парашютной вышки

В Екатеринбурге 21-летняя девушка получила серьезные травмы после падения с парашютной вышки высотой 33 метра, передает Lada.kz со ссылкой на Qostanay.TV .

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В парке имени Чкалова в Екатеринбурге произошёл несчастный случай: 21-летняя девушка упала с 33-метровой парашютной вышки. Как сообщает SHOT, причиной происшествия мог стать слишком длинный страховочный трос, который не удержал участницу прыжка.

Инцидент произошёл при выполнении экстремального прыжка с высоты. Стоимость такой услуги составляет 2,5 тысячи рублей. После падения на место оперативно прибыли медики. Девушку госпитализировали в одну из городских больниц с тяжелыми травмами.

По предварительным данным, страховочный механизм оказался недостаточно коротким, чтобы удержать тело на безопасной высоте, что привело к падению. Точные обстоятельства случившегося устанавливаются.

Организаторы прыжков заявили, что все сотрудники имеют допуски для работы на высоте и используют только сертифицированное оборудование, соответствующее требованиям безопасности.