В Санкт-Петербурге дебошир выстрелил в актера сериала «Улицы разбитых фонарей»

Валерий Музыка, актер из популярного сериала, получил травмы после нападения в торговом центре, где он работал охранником, передает Lada.kz со ссылкой на Aif.ru .

Валерий Музыка в фильме «Оружие». Фото: кадр из видео

В Санкт-Петербурге произошло нападение на актера сериала «Улицы разбитых фонарей» Валерия Музыку. Как сообщает Telegram-канал Mash на Мойке, инцидент произошел в торгово-развлекательном центре «Меркурий», где артист на данный момент работает охранником.

По данным источника, конфликт произошел с 20-летним посетителем, находившимся в состоянии алкогольного опьянения. Музыка попытался вывести нарушителя из помещения, однако тот оказал сопротивление. Убегая, молодой человек достал сигнальный пистолет марки «Пионер» и произвел несколько выстрелов в сторону охранника. Эти действия были зафиксированы камерами видеонаблюдения.

В результате нападения Валерий Музыка получил закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и легкое повреждение плеча. Пострадавший был доставлен в больницу, где ему оказали медицинскую помощь.

Правонарушителя задержали по горячим следам. В отношении него составлен административный протокол за хулиганство. Сигнальный пистолет был изъят правоохранительными органами. В настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.