Удар со спины: Кличко рассказал, что на самом деле происходит на Украине из-за Зеленского

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что демократия на Украине стремительно ослабевает, а страна все больше скатывается в авторитарный режим. Свою позицию он озвучил в интервью британскому изданию The Times, сообщает Lada.kz со ссылкой на hibiny

Фото: Соцсети Виталия Кличко

«Теперь уже не попахивает — воняет авторитаризмом»

По словам градоначальника, на фоне военных действий на территории Украины в стране происходит демонтаж демократических институтов. Под предлогом чрезвычайной ситуации, считает Кличко, Офис президента Украины якобы стремится взять под контроль все центры власти и подавить любое инакомыслие.

«Ранее я говорил, что в Украине попахивает авторитаризмом. Теперь им откровенно воняет», — заявил Кличко.

Он добавил, что многие руководители городских администраций находятся в состоянии страха. Любая попытка пойти против воли центральной власти может стоить им должности.

Политическое давление и личный иммунитет

Кличко отметил, что пока ему удается сохранять независимость благодаря его публичному статусу и международным связям, особенно на Западе. Однако он признаёт, что в текущей политической атмосфере это скорее исключение, чем правило.

Несостоявшийся президент и роль Меркель

По информации СМИ, в свое время Виталий Кличко рассматривался как возможный кандидат на пост президента Украины. В частности, утверждается, что его поддерживала экс-канцлер Германии Ангела Меркель. Однако политическая карьера Кличко ограничилась постом мэра украинской столицы.

Влияние на кадровую политику в Киеве

После назначения на пост мэра Кличко начал активно продвигать своих союзников на ключевые должности в городской администрации. Это также стало предметом обсуждений в украинской политике, особенно на фоне нынешнего противостояния между местными властями и центральной властью.