Николай Цискаридзе назвал фильм «Анора» «абсолютной пошлостью»

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Артист балета, педагог и бывший ректор Академии русского балета Николай Цискаридзе резко высказался о фильме «Анора», получившем признание на международной кинопремии «Оскар». В интервью журналистке Лауре Джугелии он назвал ленту «абсолютной пошлостью» и выразил сожаление по поводу уровня современной киноиндустрии.

По словам Цискаридзе, ему стыдно за престижную кинопремию, поскольку она, по его мнению, «опустилась до такой чуши и бездарности». В качестве примера он привел именно «Анору», которую считает недостойной ни номинации, ни наград. Танцор отметил, что ему не понравилось в фильме абсолютно всё – от замысла до исполнения.

Он также усомнился в актёрском мастерстве исполнителей главных ролей. «Говорят, что это – актерская игра. А что тогда говорить о Дастине Хоффмане, Мэрил Стрип, Вивьен Ли, Марлоне Брандо, Бетт Дэвис? Если это считается актёрским мастерством, то что говорить о них?», - задался вопросом Цискаридзе.

Он признался, что ему неприятно даже обсуждать актёрскую игру в «Аноре», добавив, что политическая обстановка в мире повлияла на выбор фильмов для премий. По его мнению, многие достойные картины игнорируются, тогда как «абсолютно мусорную историю» возводят в статус культурного флага.

Также Николай Цискаридзе упомянул, что не смотрел фильм «Субстанция», но положительно отозвался об исполнительнице главной роли – Деми Мур, назвав её «грандиозной актрисой». Кроме того, он отметил высокий уровень актёрской игры в телесериале «Вражда».