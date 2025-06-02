Названы явные признаки алкоголизма

Врач-нарколог Николай Чередниченко выделил ключевые симптомы, указывающие на развитие алкоголизма, включая изменения в поведении, физическом состоянии и социальной адаптации, передает Lada.kz со ссылкой на Ленту.ру .

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Кандидат медицинских наук и главный врач клиники «Алкомед» Николай Чередниченко перечислил основные признаки, свидетельствующие о начале алкоголизма.

На первой стадии заболевания наблюдаются изменения в поведении при опьянении: вместо обычной эйфории появляются раздражительность, агрессия, драчливость или слезливость. Со временем эти проявления сопровождаются вегетативными симптомами, такими как повышенная потливость, озноб, тревога, дрожь в руках и во всем теле, что указывает на развитие абстинентного синдрома.

На второй стадии алкоголизма человек теряет способность контролировать количество потребляемого алкоголя, что приводит к социальной изоляции и ухудшению профессиональной деятельности. Для опьянения достаточно небольшого количества спиртного, при этом наблюдаются сонливость, вялость, безучастность и утрата памяти на текущие события.

На третьей стадии заболевания происходит значительное разрушение личности: развивается панкреатит, гепатит, кардиопатия, миопатия, полинейропатия и психозы. Физическое и психическое состояние пациента ухудшается, что требует срочного медицинского вмешательства.

Чередниченко подчеркнул важность раннего выявления этих признаков и обращения за медицинской помощью для предотвращения прогрессирования заболевания.