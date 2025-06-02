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01.06.2025, 20:12

Актёр из «Улиц разбитых фонарей» рассказал о самочувствии после стрельбы

Новости Мира 0 642

В результате вооружённого инцидента в торговом центре «Меркурий» в Санкт-Петербурге пострадал актёр Валерий Музыка, он проходит лечение в больнице, передает Lada.kz со ссылкой на Aif.ru.

Фото с сайта kino-teatr.ru
Фото с сайта kino-teatr.ru

В Санкт-Петербурге в результате стрельбы, произошедшей в фудпарке «Меркурий», травмы получил актёр Валерий Музыка, известный по ролям в российских телесериалах. У него диагностированы закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение мозга, ожог и повреждение плеча. На момент происшествия мужчина находился на рабочем месте – он работает в службе охраны этого фудкорта.

Как рассказал сам Валерий Музыка в комментарии изданию, нападавший выстрелил четыре раза.

Он приставил пистолет к лицу, и, если бы я вовремя не отреагировал, я бы уже не разговаривал с вами. То есть, если бы он попал туда, куда целился, пуля угодила бы прямо в глаз. Она прошла по касательной возле виска. Сейчас я нахожусь в больнице с травмами и ожогом, - поделился мужчина.

После инцидента, по словам пострадавшего, многие коллеги по актёрской профессии выразили обеспокоенность его состоянием и пожелали скорейшего выздоровления. Также он сообщил, что руководство фудпарка «Меркурий» связалось с ним и пообещало оказать всю необходимую помощь.

Валерий Музыка родился 24 июня 1976 года. Он снялся в ряде российских телепроектов, включая популярные сериалы «Улицы разбитых фонарей», «Невский. Тень архитектора», «Пустыня», «Ментовские войны 7», «Братство десанта» и «Морские дьяволы 5».

Инцидент произошёл ранее в одном из торговых центров Санкт-Петербурга. По данным следствия, 20-летний молодой человек выстрелил из сигнального пистолета в актёра. В настоящее время правоохранительные органы занимаются расследованием произошедшего.

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