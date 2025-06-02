Врач назвал важное условие при отказе от курения

Отказ от курения — сложный, но выполнимый шаг, и успех во многом зависит от того, как человек справляется с тягой к никотину. Об этом рассказал заведующий отделом Кузбасского центра общественного здоровья и медицинской профилактики Дмитрий Макаров в интервью aif.ru. Врач объяснил, почему важна физическая нагрузка и как подготовиться к периоду отказа от вредной привычки, сообщает Lada.kz со ссылкой на Lenta.ru
Макаров отметил, что интенсивное желание закурить, возникающее у человека, бросающего курить, на самом деле не так продолжительно — в среднем, оно длится около пяти минут. Ключевое в этот момент — суметь отвлечься. В качестве эффективных методов он назвал:
Дыхательную гимнастику — помогает снизить уровень тревожности;
Увлекательные дела и хобби — позволяют переключить внимание и снять внутреннее напряжение.
Одним из главных условий успешного отказа от табака врач считает регулярную физическую активность. Макаров подчеркнул, что не нужно изнурять себя — подойдут любые формы движения, которые приносят радость:
Упражнения в спортзале;
Плавание;
Пешие прогулки;
Катание на велосипеде.
«Хорошая физическая нагрузка способствует выработке эндорфинов — гормонов радости, которые частично заменяют те приятные ощущения, что раньше вызывал никотин», — пояснил специалист.
Врач также посоветовал использовать один из психологических инструментов — составить два списка:
Причины, по которым вы хотите бросить курить — например, забота о здоровье, желание сэкономить деньги, стремление подать пример детям;
Факторы, провоцирующие курение — такие как скука, стресс или необходимость сконцентрироваться.
По мнению Макарова, понимание собственных триггеров позволяет заранее подготовить стратегии для их преодоления.
Специалист напомнил, что справиться с зависимостью в одиночку сложно, и важно не бояться обращаться за помощью:
К родным и близким;
К медицинским специалистам;
К психологам или участникам тематических групп поддержки.
Также полезным может оказаться чтение книг, посвящённых методикам отказа от курения. Они не только дают практические рекомендации, но и укрепляют мотивацию.
В дополнение к рекомендациям Макарова, ранее главный врач Республиканского центра общественного здоровья в Уфе Алиса Мамаева приводила тревожную статистику: каждая выкуренная сигарета отнимает у человека около 11 минут жизни. Кроме того, она подсчитала, что курящие сотрудники тратят примерно два часа рабочего времени в неделю на перекуры, что также сказывается на продуктивности и здоровье.
Отказ от курения — это не только борьба с зависимостью, но и шаг к более активной, здоровой и полноценной жизни. Главное — найти для себя действенные способы преодоления тяги и не бояться просить помощи.
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