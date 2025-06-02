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02.06.2025, 06:48

Врач назвал важное условие при отказе от курения

Новости Мира 0 1 378

Отказ от курения — сложный, но выполнимый шаг, и успех во многом зависит от того, как человек справляется с тягой к никотину. Об этом рассказал заведующий отделом Кузбасского центра общественного здоровья и медицинской профилактики Дмитрий Макаров в интервью aif.ru. Врач объяснил, почему важна физическая нагрузка и как подготовиться к периоду отказа от вредной привычки, сообщает Lada.kz со ссылкой на Lenta.ru

Фото: Markus Spiske / Unsplash
Фото: Markus Spiske / Unsplash

«Тяга к сигарете проходит через несколько минут»

Макаров отметил, что интенсивное желание закурить, возникающее у человека, бросающего курить, на самом деле не так продолжительно — в среднем, оно длится около пяти минут. Ключевое в этот момент — суметь отвлечься. В качестве эффективных методов он назвал:

  • Дыхательную гимнастику — помогает снизить уровень тревожности;

  • Увлекательные дела и хобби — позволяют переключить внимание и снять внутреннее напряжение.

Спорт вместо сигарет: что выбрать?

Одним из главных условий успешного отказа от табака врач считает регулярную физическую активность. Макаров подчеркнул, что не нужно изнурять себя — подойдут любые формы движения, которые приносят радость:

  • Упражнения в спортзале;

  • Плавание;

  • Пешие прогулки;

  • Катание на велосипеде.

«Хорошая физическая нагрузка способствует выработке эндорфинов — гормонов радости, которые частично заменяют те приятные ощущения, что раньше вызывал никотин», — пояснил специалист.

Список мотиваций: что помогает удержаться от курения

Врач также посоветовал использовать один из психологических инструментов — составить два списка:

  1. Причины, по которым вы хотите бросить курить — например, забота о здоровье, желание сэкономить деньги, стремление подать пример детям;

  2. Факторы, провоцирующие курение — такие как скука, стресс или необходимость сконцентрироваться.

По мнению Макарова, понимание собственных триггеров позволяет заранее подготовить стратегии для их преодоления.

Не бойтесь просить о поддержке

Специалист напомнил, что справиться с зависимостью в одиночку сложно, и важно не бояться обращаться за помощью:

  • К родным и близким;

  • К медицинским специалистам;

  • К психологам или участникам тематических групп поддержки.

Также полезным может оказаться чтение книг, посвящённых методикам отказа от курения. Они не только дают практические рекомендации, но и укрепляют мотивацию.

Вред от одной сигареты: 11 минут жизни

В дополнение к рекомендациям Макарова, ранее главный врач Республиканского центра общественного здоровья в Уфе Алиса Мамаева приводила тревожную статистику: каждая выкуренная сигарета отнимает у человека около 11 минут жизни. Кроме того, она подсчитала, что курящие сотрудники тратят примерно два часа рабочего времени в неделю на перекуры, что также сказывается на продуктивности и здоровье.

Отказ от курения — это не только борьба с зависимостью, но и шаг к более активной, здоровой и полноценной жизни. Главное — найти для себя действенные способы преодоления тяги и не бояться просить помощи.

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