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02.06.2025, 07:01

Украина нанесла удары по российским аэродромам и вывела из строя десятки самолетов (видео)

Новости Мира 0 3 981

1 июня 2025 года Украина провела крупную воздушную операцию, в рамках которой беспилотники атаковали российские военные аэродромы. Как сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru , Министерство обороны России подтвердило факт нападения

Фото: Inna Varenytsia/Reuters
Фото: Inna Varenytsia/Reuters

Операция "Паутина": масштабная атака с воздуха

По словам президента Украины Владимира Зеленского, операция получила название «Паутина». В ней были задействованы 117 беспилотных летательных аппаратов, а также такое же количество операторов, действовавших на территории нескольких российских регионов — в трех различных часовых поясах.

«Мы делаем все, чтобы Россия почувствовала необходимость завершения этой войны», — заявил Зеленский, подчеркивая стратегический характер удара.

Поражение российской стратегической авиации

Служба безопасности Украины (СБУ) заявила о значительных потерях для российских ВВС. По данным ведомства, в результате операции были повреждены 34% самолетов, относящихся к стратегическим носителям крылатых ракет, дислоцированных на ключевых аэродромах в России.

«Поражены 34% стратегических носителей крылатых ракет на основных аэродромах базирования в России», — цитирует издание заявление СБУ.

По расчетам Киева, ориентировочная стоимость поврежденной авиационной техники составляет около 7 миллиардов долларов США.

Список поврежденных самолетов и последствия

Ранее украинские СМИ со ссылкой на источники в СБУ сообщали о повреждении 41 российского самолета. Среди них упоминаются такие ключевые единицы стратегической авиации, как:

  • радиолокационные самолеты А-50,

  • дальнемагистральные ракетоносцы Ту-95,

  • сверхзвуковые бомбардировщики Ту-22М3.

В Киеве подчеркнули, что эти самолеты регулярно применялись Россией для нанесения ракетных ударов по украинским городам.

Реакция и значение атаки

Операция «Паутина» стала одной из крупнейших с начала конфликта по числу задействованных дронов и масштабности последствий. Удары по стратегическим авиабазам не только нанесли России ощутимый военный и финансовый урон, но и послали сигнал о возможностях Украины вести высокоточные и координированные операции в глубине российской территории.

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