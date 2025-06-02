Германия вместо России: реальная история эмигрантки

Россиянка Валентина Васильева рассказала о своей жизни в Германии, куда она переехала из Подмосковья десять лет назад. В интервью она поделилась своими впечатлениями о немецком образе жизни, учебе, работе и социальной системе, сообщает Lada.kz со ссылкой на hibiny
Валентина впервые оказалась в Германии в 2013 году как турист и сразу же влюбилась в Мюнхен — современный, дорогой, но очень уютный город с развитой инфраструктурой, множеством кафе и развлекательных заведений.
«Я сразу почувствовала, что это место — моё», — вспоминает она.
Вернувшись на родину, она продолжила работать торговым представителем в табачной компании, но мысль о возвращении в Баварию не покидала ее ни на день.
Наиболее доступным и реалистичным способом остаться в Германии стало поступление в вуз. Валентина выбрала бакалаврскую программу по направлению «Управление в IT» в университете города Бамберг.
«Учеба в государственных вузах Германии для иностранцев практически бесплатная. Нужно платить лишь семестровый сбор от 100 до 400 евро — столько же платят и немцы», — поясняет она.
Уже в первые месяцы жизни в Германии Валентина столкнулась с культурными различиями. Одной из главных неожиданностей стала закрытость местных жителей: завести настоящих друзей оказалось сложнее, чем казалось.
«Все приятельские связи, которые завязались в общежитии, исчезли, как только соседи разъехались», — рассказывает она.
Настоящую поддержку и понимание девушка нашла в кругу выходцев из СНГ, с которыми познакомилась на подработке в пивоварне.
После окончания университета Валентина устроилась в техническую поддержку одной из IT-компаний. Там она узнала еще одну черту немецкого общества — прямолинейность.
«В Германии не принято ходить вокруг да около. Если ты ошибаешься — тебе об этом скажут прямо в лицо и без обиняков. А исправить ошибку нужно будет немедленно», — делится она.
Еще одной особенностью жизни в Германии стало медицинское обслуживание. По словам Валентины, обращаться за медицинской помощью здесь нужно только в действительно серьезных случаях.
Вызов скорой — крайняя мера.
Даже при высокой температуре пациенты добираются до врача самостоятельно.
Универсальным средством от большинства недугов считается ибупрофен, который врачи прописывают почти при любых жалобах.
Сегодня Валентина Васильева успешно ведет собственное дело — она помогает иностранцам переезжать и адаптироваться в Германии. Женщина убеждена, что страх перед эмиграцией зачастую преувеличен.
«Да, тут дорого — жилье, еда, коммунальные услуги. Но при этом невозможно остаться на улице, если ты сам этого не захочешь», — уверена она.
По словам Валентины, в Германии действует эффективная система социальной поддержки, которая не даст человеку оказаться без крыши над головой или без еды.
Один из главных плюсов жизни в Германии, по мнению россиянки, — мощная система помощи тем, кто оказался в трудной ситуации.
«Здесь просто так не становятся бездомными. Все, кто живет на улице, сделали этот выбор сами — система дает возможность выбраться», — резюмирует она.
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