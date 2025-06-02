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02.06.2025, 07:24

Германия вместо России: реальная история эмигрантки

Новости Мира 0 573

Россиянка Валентина Васильева рассказала о своей жизни в Германии, куда она переехала из Подмосковья десять лет назад. В интервью она поделилась своими впечатлениями о немецком образе жизни, учебе, работе и социальной системе, сообщает Lada.kz со ссылкой на hibiny

Фото: Photo by form PxHere
Фото: Photo by form PxHere

Первое знакомство с Германией и решение о переезде

Валентина впервые оказалась в Германии в 2013 году как турист и сразу же влюбилась в Мюнхен — современный, дорогой, но очень уютный город с развитой инфраструктурой, множеством кафе и развлекательных заведений.

«Я сразу почувствовала, что это место — моё», — вспоминает она.

Вернувшись на родину, она продолжила работать торговым представителем в табачной компании, но мысль о возвращении в Баварию не покидала ее ни на день.

Образование как путь в новую жизнь

Наиболее доступным и реалистичным способом остаться в Германии стало поступление в вуз. Валентина выбрала бакалаврскую программу по направлению «Управление в IT» в университете города Бамберг.

«Учеба в государственных вузах Германии для иностранцев практически бесплатная. Нужно платить лишь семестровый сбор от 100 до 400 евро — столько же платят и немцы», — поясняет она.

Проблемы адаптации и менталитет немцев

Уже в первые месяцы жизни в Германии Валентина столкнулась с культурными различиями. Одной из главных неожиданностей стала закрытость местных жителей: завести настоящих друзей оказалось сложнее, чем казалось.

«Все приятельские связи, которые завязались в общежитии, исчезли, как только соседи разъехались», — рассказывает она.

Настоящую поддержку и понимание девушка нашла в кругу выходцев из СНГ, с которыми познакомилась на подработке в пивоварне.

Работа в немецкой компании и особенности общения

После окончания университета Валентина устроилась в техническую поддержку одной из IT-компаний. Там она узнала еще одну черту немецкого общества — прямолинейность.

«В Германии не принято ходить вокруг да около. Если ты ошибаешься — тебе об этом скажут прямо в лицо и без обиняков. А исправить ошибку нужно будет немедленно», — делится она.

Здравоохранение: строго и прагматично

Еще одной особенностью жизни в Германии стало медицинское обслуживание. По словам Валентины, обращаться за медицинской помощью здесь нужно только в действительно серьезных случаях.

  • Вызов скорой — крайняя мера.

  • Даже при высокой температуре пациенты добираются до врача самостоятельно.

  • Универсальным средством от большинства недугов считается ибупрофен, который врачи прописывают почти при любых жалобах.

Новый этап: свой бизнес и помощь другим эмигрантам

Сегодня Валентина Васильева успешно ведет собственное дело — она помогает иностранцам переезжать и адаптироваться в Германии. Женщина убеждена, что страх перед эмиграцией зачастую преувеличен.

«Да, тут дорого — жилье, еда, коммунальные услуги. Но при этом невозможно остаться на улице, если ты сам этого не захочешь», — уверена она.

По словам Валентины, в Германии действует эффективная система социальной поддержки, которая не даст человеку оказаться без крыши над головой или без еды.

Социальная защита — залог уверенности в завтрашнем дне

Один из главных плюсов жизни в Германии, по мнению россиянки, — мощная система помощи тем, кто оказался в трудной ситуации.

«Здесь просто так не становятся бездомными. Все, кто живет на улице, сделали этот выбор сами — система дает возможность выбраться», — резюмирует она.

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