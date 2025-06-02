18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
511.37
583.73
6.46
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
02.06.2025, 07:44

Кардиолог назвал допустимую долю алкоголя в жару

Новости Мира 0 542

Врач-терапевт, кардиолог, член Европейского общества кардиологов Ярослав Ашихмин объяснил, что прием алкоголя в условиях высокой температуры может обернуться для организма серьезными осложнениями. Среди наиболее опасных последствий он назвал обмороки, тепловые удары и даже развитие алкогольного психоза, сообщает Lada.kz со ссылкой на Lenta.ru

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости
Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Кардиолог Ярослав Ашихмин рассказал, почему употребление спиртного в жаркую погоду опасно для здоровья и какую дозу можно считать условно допустимой.

«Жара в сочетании с алкоголем усиливает негативное влияние на организм. Спиртное вызывает расширение сосудов, и на этом фоне человек может потерять сознание. Кроме того, быстрее развивается перегрев и возрастает риск теплового удара. Не исключены и психические реакции, включая алкогольные психозы», — отметил Ашихмин.

Какая доза алкоголя допустима?

По мнению врача, в жаркую погоду потребление алкоголя нужно максимально ограничить. Если уж отказаться полностью не получается, безопасной условно можно считать следующую норму:

  • не более одного бокала вина в день;

  • не чаще, чем одна бутылка качественного вина в неделю.

Ашихмин подчеркнул, что даже такие дозировки нельзя считать по-настоящему безопасными — это лишь максимально щадящие допустимые рамки.

«С медицинской точки зрения, правильнее вообще исключить алкоголь. Он оказывает мощное канцерогенное действие и увеличивает риск развития онкологии. В высоких дозах риск онкологических заболеваний, таких как рак пищевода, груди или простаты, возрастает в четыре раза», — добавил специалист.

Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

С 1 июля в Казахстане вводят новое ежемесячное пособиеНовости Казахстана
30.05.2025, 13:19 0
В Казахстане может начаться продажа нового вида недорогого мясаНовости Казахстана
27.05.2025, 18:14 0
Огромную змею заметили в степях МангистауЭкология
17.05.2025, 14:25 0
Сообщение о найденой в Каспии ракетной подлодке распространяется в СетиОбщество
16.05.2025, 19:47 0
Почему в Казахстане отказываются от использования георгиевской лентыНовости Казахстана
08.05.2025, 14:40 0

Последние комментарии

< >
Вырвал все цветы: детская выходка закончилась рукоприкладством в Актау
Apmaxa → шапалак лишним не бывает
Опасные дорожные условия на дороге Жетыбай–Шетпе попали на видео
дорожник → " Из-за ремонта дороги приходится объезжать участок по маршруту длиной около 15–20 километров" Афигеть! А через Таучик можно попасть в Актау что бы миновать этот участок? Мне через неделю ехать
Вырвал все цветы: детская выходка закончилась рукоприкладством в Актау
velldr → Я не спец по воспитанию, но думаю что для воспитания бережливого отношения ко всему у наших детей подходит трудотерапия. Если ребенок рвет культурные растения и ломает деревья, то заставьте его сажат…
Вырвал все цветы: детская выходка закончилась рукоприкладством в Актау
fox1167 → "10-летний мальчик вырвал все петунии из вазонов и разбросал их. После сделанного замечания мать мальчика вместо воспитательной беседы ударила своего сына."-----Какая уже воспитательная беседа в 10 л…
В Мангистау полицейские устроили погоню за автомобилем с выпускником (видео)
fox1167 → Штраф ему----- и в обезьянник! Родителям тоже штраф!