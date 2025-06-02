Кардиолог назвал допустимую долю алкоголя в жару

Врач-терапевт, кардиолог, член Европейского общества кардиологов Ярослав Ашихмин объяснил, что прием алкоголя в условиях высокой температуры может обернуться для организма серьезными осложнениями. Среди наиболее опасных последствий он назвал обмороки, тепловые удары и даже развитие алкогольного психоза, сообщает Lada.kz со ссылкой на Lenta.ru

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Кардиолог Ярослав Ашихмин рассказал, почему употребление спиртного в жаркую погоду опасно для здоровья и какую дозу можно считать условно допустимой.

«Жара в сочетании с алкоголем усиливает негативное влияние на организм. Спиртное вызывает расширение сосудов, и на этом фоне человек может потерять сознание. Кроме того, быстрее развивается перегрев и возрастает риск теплового удара. Не исключены и психические реакции, включая алкогольные психозы», — отметил Ашихмин.

Какая доза алкоголя допустима?

По мнению врача, в жаркую погоду потребление алкоголя нужно максимально ограничить. Если уж отказаться полностью не получается, безопасной условно можно считать следующую норму:

не более одного бокала вина в день ;

не чаще, чем одна бутылка качественного вина в неделю.

Ашихмин подчеркнул, что даже такие дозировки нельзя считать по-настоящему безопасными — это лишь максимально щадящие допустимые рамки.