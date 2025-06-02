Российские военные уничтожили 48 пунктов управления дронами и восемь станций Starlink ВСУ

За последние сутки российские военные из группировки «Запад» нанесли значительный удар по объектам управления и связи Вооружённых сил Украины. Об этом сообщил руководитель пресс-центра группировки Иван Бигма в интервью агентству ТАСС , передает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru

Фото: Lisi Niesner/Reuters

Удары по объектам управления и связи

По словам Бигмы, бойцы группировки ликвидировали:

48 пунктов управления беспилотниками ,

8 спутниковых станций Starlink, используемых украинской армией для координации действий и передачи данных.

Также в числе уничтоженных объектов:

Станция радиоэлектронной борьбы «Квертус» ,

Три полевых склада с боеприпасами.

Потери в технике и вооружении

В дополнение к разрушению инфраструктуры связи, российские подразделения нанесли ущерб украинской военной технике. В течение суток были выведены из строя:

28 беспилотников самолетного типа ,

3 бронированные боевые машины ,

9 автомобилей ,

1 роботизированная платформа ,

5 артиллерийских установок , включая 155-мм САУ «Краб» польского производства,

14 минометных расчетов.

Предыдущие удары

Ранее, 1 мая, сообщалось об ударе российских военных по украинскому пункту управления беспилотниками, расположенного в районе поселка Воронеж в Сумской области.

До этого российские силы также заявили о поражении одного из ключевых украинских предприятий, занимающегося производством дронов.