За последние сутки российские военные из группировки «Запад» нанесли значительный удар по объектам управления и связи Вооружённых сил Украины. Об этом сообщил руководитель пресс-центра группировки Иван Бигма в интервью агентству ТАСС, передает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru
По словам Бигмы, бойцы группировки ликвидировали:
48 пунктов управления беспилотниками,
8 спутниковых станций Starlink, используемых украинской армией для координации действий и передачи данных.
Также в числе уничтоженных объектов:
Станция радиоэлектронной борьбы «Квертус»,
Три полевых склада с боеприпасами.
В дополнение к разрушению инфраструктуры связи, российские подразделения нанесли ущерб украинской военной технике. В течение суток были выведены из строя:
28 беспилотников самолетного типа,
3 бронированные боевые машины,
9 автомобилей,
1 роботизированная платформа,
5 артиллерийских установок, включая 155-мм САУ «Краб» польского производства,
14 минометных расчетов.
Ранее, 1 мая, сообщалось об ударе российских военных по украинскому пункту управления беспилотниками, расположенного в районе поселка Воронеж в Сумской области.
До этого российские силы также заявили о поражении одного из ключевых украинских предприятий, занимающегося производством дронов.
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