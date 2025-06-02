Врач рассказал о коварном влиянии магнитных бурь на психическое здоровье

Влияние магнитных бурь на здоровье человека ощущают не только метеозависимые люди, но и пациенты с хроническими заболеваниями. Об этом рассказал хирург, преподаватель кафедры фундаментальных медицинских дисциплин медицинского факультета Государственного университета просвещения Александр Умнов в беседе с «Лентой.ру» , сообщает Lada.kz

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Кто особенно подвержен влиянию магнитных бурь

По словам специалиста, изменения в геомагнитном фоне могут негативно сказаться на состоянии:

людей с психическими расстройствами и повышенной тревожностью;

пациентов с сердечно-сосудистыми патологиями, в том числе гипертонией;

тех, кто страдает нарушениями работы нервной системы;

людей с ослабленным иммунитетом.

Магнитные возмущения способны провоцировать обострение хронических заболеваний и вызывать ухудшение самочувствия даже у относительно здоровых людей.

Как вести себя в дни геомагнитной активности

Умнов дал несколько практических рекомендаций, как минимизировать негативное воздействие магнитных бурь:

Избегайте конфликтных ситуаций и эмоциональных перегрузок.

Старайтесь не смотреть фильмы ужасов и триллеры, особенно перед сном.

Не допускайте перенапряжения нервной системы — ограничьте стрессовые факторы.

Поддерживайте хорошее настроение и отвлекайтесь на приятные занятия.

Ведите размеренный образ жизни и по возможности больше отдыхайте.

По словам врача, повышенная психическая возбудимость в такие периоды может усугубить общее состояние, особенно у людей с нестабильным психоэмоциональным фоном.

Какие симптомы могут возникнуть

Магнитные бури нередко сопровождаются ухудшением самочувствия, особенно у лиц с сопутствующими патологиями. Возможные последствия:

гипертонический криз;

острое нарушение мозгового кровообращения (инсульт);

носовые кровотечения;

головные боли и головокружения;

бессонница;

раздражительность и тревожность.

Врач объяснил, что в периоды магнитных бурь может происходить спазм мелких сосудов, в результате чего нарушается кровоснабжение тканей. Это и провоцирует перечисленные симптомы. Особенно важно в такие дни контролировать уровень артериального давления и частоту пульса.

Прогноз: возможна сильнейшая магнитная буря

Ранее стало известно, что по данным Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН, текущая магнитная буря достигла предпоследнего, четвертого уровня по шкале мощности. По словам заведующего лабораторией Сергея Богачева, если параметры солнечной плазмы в ближайшее время не начнут снижаться, уровень геомагнитной активности может достичь пятой, наивысшей ступени.