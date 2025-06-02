«Это не Байден»: Трамп повторно взрывает сеть заявлениями о двойниках

Экс-президент США Дональд Трамп вновь оказался в центре внимания после публикации на собственной платформе Truth Social. Он репостнул сообщение, в котором утверждается, что действующий глава государства Джо Байден якобы умер еще в 2020 году, а его обязанности с тех пор исполняют двойники или клоны, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru

Фото: Kevin Lamarque/Reuters

Репост в Truth Social вызвал бурную реакцию

Автор оригинального поста, скрывающийся под псевдонимом llijh, выдвинул конспирологическую теорию о том, что представители Демократической партии, включая ближайшее окружение Байдена, якобы не замечают подмены или сознательно игнорируют её. По словам пользователя, «они не видят разницы между реальным Байденом и его копиями».

Ранее Трамп уже сомневался в дееспособности Байдена

Это не первый случай, когда Дональд Трамп ставит под сомнение физическое и ментальное состояние Джо Байдена. В апреле 2025 года на митинге в штате Мичиган Трамп заявил, что его оппонент «едва ли был президентом». Он также предположил, что реальную власть в США в тот период осуществлял кто-то другой — тот, кто, по его словам, «управлял устройством для автоматической подписи документов».

Обвинения в адрес команды Байдена

Кроме того, Трамп выдвинул более серьезные обвинения, заявив, что ближайшее окружение Джо Байдена совершило государственную измену. По его мнению, члены команды знали о физическом и психическом состоянии президента, но намеренно скрывали эту информацию от общественности.

Сенат США намерен выяснить, кто управлял страной

На фоне подобных заявлений и растущего общественного интереса сенат США инициировал проведение слушаний. Цель — установить, кто фактически принимал государственные решения в период ухудшения состояния Байдена, охватывающий его президентский срок с 20 января 2021 года по 20 января 2025 года.