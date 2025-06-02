Сыновья российского миллиардера устроили перестрелку в центре города

В центре Оренбурга произошел громкий инцидент с участием троих сыновей местного миллиардера. Молодые люди устроили стрельбу после конфликта, вспыхнувшего в одном из городских ресторанов. Об этом сообщило издание Baza со ссылкой на собственные источники, сообщает Lada.kz со ссылкой на Lenta.ru

Кадр: Telegram-канал Baza

Конфликт начался в ресторане

По имеющимся данным, инцидент начался с verbal'ной ссоры между владельцем фитнес-центра и одним из сыновей миллиардера. Эмоциональный спор быстро перерос в физическое столкновение. Участники конфликта переместились с территории заведения на улицу, где ситуация резко обострилась.

Перестрелка и избиение

Оказавшись на улице, братья вернулись к своим автомобилям, где у них находились травматические пистолеты. Они открыли стрельбу по своему оппоненту, предположительно, владельцу фитнес-центра. После этого мужчины нанесли ему телесные повреждения, избив пострадавшего.

По предварительной информации, поводом для конфликта могла стать личная обида — предполагается, что один из братьев узнал о романтических отношениях своей девушки с пострадавшим.

Пострадавший в реанимации

Мужчина, получивший шесть пулевых ранений, был экстренно доставлен в реанимационное отделение. Его состояние оценивается как тяжелое, он находится под наблюдением медиков.

Следствие и обыски

Сразу после нападения братья скрылись с места происшествия. В отношении них возбуждено уголовное дело по статье 213 Уголовного кодекса Российской Федерации — «Хулиганство». Следователи уже провели обыски в доме одного из предполагаемых участников нападения. Однако, как уточняется, никто из них на данный момент не задержан.