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02.06.2025, 14:37

Пугачеву пригласили в Россию

Новости Мира 0 877

Руководитель Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин публично обратился к Алле Пугачевой с приглашением приехать в Россию. Поводом стало расследование по делу о покушении на самого Бородина, к которому, по его утверждению, может быть причастен человек из ближнего круга артистки, сообщает Lada.kz со ссылкой на Lenta.ru

Алла Пугачева. Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости
Алла Пугачева. Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Обвинения и обращение

В личном Telegram-канале Бородин заявил, что Пугачева, как только прибудет в страну, должна направиться в правоохранительные органы и дать объяснения по делу о покушении, организованном, как утверждает он, ее знакомым.

«Алла Борисовна прямо с аэропорта должна проехать в следственные органы и дать объяснение по поводу покушения на меня, которое организовал ее друг», — написал глава ФПБК.

В том же сообщении он подчеркнул, что готов лично встретить певицу с цветами, добавив: «Ждем с нетерпением, приезжайте!»

Контекст конфликта

Обострение ситуации между Бородиным и Пугачевой началось в марте. Тогда глава ФПБК заявил, что певица якобы причастна к организации покушения на него. По его версии, мотивом могла стать его активная позиция в отношении Пугачевой:

  • инициатива о лишении звания народной артистки;

  • предложение отобрать государственные награды;

  • просьба признать ее иностранным агентом;

  • требование привлечь к уголовной ответственности.

Возможное возвращение певицы

Ранее в СМИ сообщалось, что Алла Пугачева может вернуться в Россию для участия в музыкальном фестивале «Новая волна». Юридических преград для ее приезда нет — она официально не признана иностранным агентом и не находится под следствием.

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