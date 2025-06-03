Русская песня — грузинский скандал: кто довел соцсети Грузии до истерики

В грузинском городе Зугдиди в одной из школ во время занятия прозвучала популярная русская песня «Ветер с моря дул», исполненная учительницей вместе с учениками. Видео этого момента попало в соцсети и быстро вызвало широкий резонанс среди пользователей в Грузии, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru

Фото: Единая платформа интернет-ресурсов госорганов

Разделение мнений: от критики до поддержки

Реакция интернет-сообщества оказалась неоднозначной. Некоторые пользователи выразили резкое недовольство, призывая уволить преподавателя и даже прибегали к агрессивной риторике. Прозвучали эмоциональные призывы «вышвырнуть педагога из школы» и «оттаскать учительницу за волосы».

Тем не менее, большинство комментаторов заняли более умеренную позицию. Многие предположили, что исполнение русской песни могло быть частью учебного процесса — например, урока русского языка. Другие призвали не политизировать ситуацию и напомнили, что на занятиях по английскому языку школьники также поют песни на английском, и в этом никто не видит проблемы.

Реакции властей пока нет

На момент публикации официальные представители грузинских властей никак не прокомментировали инцидент. Школьное руководство также не выступало с разъяснениями.

Контекст: напряжённость на фоне недавнего инцидента с российским флагом

Ситуация с песней на русском фоне усиливается в контексте недавних антироссийских жестов на культурных мероприятиях. В конце мая грузинский исполнитель Эрекле Гецадзе во время выступления на музыкальном фестивале Tbilisi Open Air бросил на сцене российский флаг на пол и инсценировал непристойные действия по отношению к нему.

Это вызвало резкую реакцию в Москве. Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала случившееся, подчеркнув, что «когда Бог не дал мужчине мозгов, он работает органами». Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в связи с произошедшим.