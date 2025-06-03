Макрона похитили

Утром 2 июня из парижского музея восковых фигур Гревен, расположенного в 9-м округе столицы, была похищена статуя президента Франции Эммануэля Макрона. Об этом сообщает радиостанция Franceinfo со ссылкой на источник, знакомый с ходом расследования, сообщает Lada.kz со ссылкой на Lenta.ru

Фото: Benoit Tessier / Reuters

Преступление под прикрытием

По предварительной информации, кражу совершили трое человек — две женщины и один мужчина. Они выдали себя за сотрудников учреждения, беспрепятственно проникли в здание, аккуратно завернули фигуру в плед и вынесли ее через запасной выход, предназначенный для эвакуации при пожаре.

Ответственность за кражу взяли на себя

Позже в музей поступил звонок от неизвестного мужчины. Он заявил, что именно он организовал похищение и назвался представителем международной экологической организации Greenpeace. Руководство музея незамедлительно передало информацию в полицию. Следственные органы начали проверку.

Стоит отметить, что деятельность Greenpeace признана нежелательной в России.

Стоимость украденного экспоната

По оценкам специалистов, восковая фигура главы государства оценивается в 40 тысяч евро. Она была частью постоянной экспозиции музея, представляющей видных политиков, артистов и общественных деятелей.

В настоящее время полиция продолжает расследование и предпринимает меры по установлению местонахождения фигуры и поимке злоумышленников.