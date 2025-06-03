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03.06.2025, 07:02

Диетолог назвал большую ошибку во время завтрака

Новости Мира 0 1 286

Известный специалист по питанию Франклин Джозеф рассказал о распространённой ошибке, которую совершают многие люди во время завтрака. По его словам, привычка пить кофе сразу после пробуждения может не только нарушить пищевое поведение, но и затруднить процесс похудения. Об этом сообщает издание Daily Mirror, сообщает Lada.kz со ссылкой на Lenta.ru

Фото: Unsplash
Фото: Unsplash

Кофе с утра — не лучший выбор

Эксперт подчёркивает: пить кофе во время раннего завтрака — это не лучшая идея. Организм, проснувшись после ночного сна, прежде всего нуждается в воде, а не в бодрящем напитке. Джозеф рекомендует соблюдать следующий порядок утреннего питания:

  • Сразу после пробуждения — стакан чистой воды;

  • Через 30–60 минут — лёгкий завтрак;

  • Спустя ещё 60–90 минут — первая чашка кофе.

Почему так важно пить воду первым делом

Диетолог объяснил, что за ночь человек теряет большое количество жидкости, а обезвоживание даже в лёгкой степени может негативно сказаться на самочувствии:

  • Замедляется обмен веществ, что мешает процессу сжигания калорий;

  • Повышается тяга к сладкому — организм требует быстрый источник энергии;

  • Появляется усталость и заторможенность, снижается концентрация.

Таким образом, если начать утро с кофе, минуя этап восполнения жидкости, можно незаметно ухудшить общее состояние организма и усложнить соблюдение режима питания.

Как усилить эффект — простой лайфхак

Франклин Джозеф также предложил простой способ усилить пользу от утреннего стакана воды: добавить в него небольшую щепотку соли. Это поможет восстановить баланс электролитов, особенно если человек активно потеет или придерживается низкоуглеводной диеты.

«Утро нужно начинать не с кофе, а с восстановления водного баланса. Это простая привычка, но она действительно влияет на общее самочувствие и успех в похудении», — заключил эксперт.

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