На Земле усилилась магнитная буря

На Земле наблюдается усиление магнитной бури — ее уровень достиг значений, классифицируемых как сильные. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Института прикладной геофизики, передает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru

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Оценка по шкале геомагнитных возмущений

По международной шкале геомагнитных бурь, где G1 обозначает минимальный уровень, а G5 — экстремальный, текущий уровень G3 указывает на значительное усиление магнитной активности.

Возможные последствия уровня G3:

сбои в работе энергосистем, включая ложные срабатывания защиты и перегрев трансформаторов;

нарушения в работе спутников, систем связи и навигации;

ухудшение качества радиосигнала.

Прогнозы специалистов: буря продлится до 3 июня

По информации Института прикладной геофизики, геомагнитная буря, начавшаяся ранее, сохранит свою активность как минимум до 3 июня. При этом ее интенсивность будет изменяться в течение этого периода.

Причина возмущений — облако плазмы от Солнца

Еще 1 июня руководитель Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН Сергей Богачев сообщил, что выброшенное Солнцем облако плазмы достигло земной орбиты. Это событие, по его словам, может вызвать магнитные бури наивысших уровней.

В тот момент специалисты зафиксировали резкий рост параметров межпланетной среды, что стало предвестником текущих возмущений.