На Земле усилилась магнитная буря

На Земле наблюдается усиление магнитной бури — ее уровень достиг значений, классифицируемых как сильные. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Института прикладной геофизики, передает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru
По международной шкале геомагнитных бурь, где G1 обозначает минимальный уровень, а G5 — экстремальный, текущий уровень G3 указывает на значительное усиление магнитной активности.
Возможные последствия уровня G3:
сбои в работе энергосистем, включая ложные срабатывания защиты и перегрев трансформаторов;
нарушения в работе спутников, систем связи и навигации;
ухудшение качества радиосигнала.
По информации Института прикладной геофизики, геомагнитная буря, начавшаяся ранее, сохранит свою активность как минимум до 3 июня. При этом ее интенсивность будет изменяться в течение этого периода.
Еще 1 июня руководитель Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН Сергей Богачев сообщил, что выброшенное Солнцем облако плазмы достигло земной орбиты. Это событие, по его словам, может вызвать магнитные бури наивысших уровней.
В тот момент специалисты зафиксировали резкий рост параметров межпланетной среды, что стало предвестником текущих возмущений.
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