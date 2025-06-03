18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
512.1
583.64
6.5
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
03.06.2025, 07:07

На Земле усилилась магнитная буря

Новости Мира 0 577

На Земле наблюдается усиление магнитной бури — ее уровень достиг значений, классифицируемых как сильные. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Института прикладной геофизики, передает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru

Фото: Shutterstock
Фото: Shutterstock

Оценка по шкале геомагнитных возмущений

По международной шкале геомагнитных бурь, где G1 обозначает минимальный уровень, а G5 — экстремальный, текущий уровень G3 указывает на значительное усиление магнитной активности.

Возможные последствия уровня G3:

  • сбои в работе энергосистем, включая ложные срабатывания защиты и перегрев трансформаторов;

  • нарушения в работе спутников, систем связи и навигации;

  • ухудшение качества радиосигнала.

Прогнозы специалистов: буря продлится до 3 июня

По информации Института прикладной геофизики, геомагнитная буря, начавшаяся ранее, сохранит свою активность как минимум до 3 июня. При этом ее интенсивность будет изменяться в течение этого периода.

Причина возмущений — облако плазмы от Солнца

Еще 1 июня руководитель Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН Сергей Богачев сообщил, что выброшенное Солнцем облако плазмы достигло земной орбиты. Это событие, по его словам, может вызвать магнитные бури наивысших уровней.

В тот момент специалисты зафиксировали резкий рост параметров межпланетной среды, что стало предвестником текущих возмущений.

Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

С 1 июля в Казахстане вводят новое ежемесячное пособиеНовости Казахстана
30.05.2025, 13:19 0
В Казахстане может начаться продажа нового вида недорогого мясаНовости Казахстана
27.05.2025, 18:14 0
Огромную змею заметили в степях МангистауЭкология
17.05.2025, 14:25 0
Сообщение о найденой в Каспии ракетной подлодке распространяется в СетиОбщество
16.05.2025, 19:47 0
Почему в Казахстане отказываются от использования георгиевской лентыНовости Казахстана
08.05.2025, 14:40 0

Последние комментарии

< >
В Актау хотят повысить тариф на электроэнергию
Aqtau_2023 → Можно было бы и не предупреждать, а просто повысить. У народа давно уже никто не спрашивает. Давно уже доказано что народ это вторая нефть, стриги бабло как волосы на голове, всё равно ежемесячно отр…
Куда мангистаусцы могут пожаловаться на экологические проблемы
Argallo → Хочу пожаловаться на то, что море исчезает, а никто ничего не делает. Арал 2 уже в ближайшие пару десятков лет ожидается и огромная экологическая катастрофа на тысячи километров затронет много стран,…
В Актау хотят повысить тариф на электроэнергию
Неравнодушный → Интересно, а мнение населения хоть когда нибудь учитывалось? "Шерифа не волнуют проблемы индейцев"....
В Актау хотят повысить тариф на электроэнергию
Неравнодушный → Интересно, а мнение населения хоть когда нибудь учитывалось? "Шерифа не волнуют проблемы индейцев"....
От Актау до Махачкалы: по Каспию начнет курсировать круизный лайнер
Aqtau_2023 → Скоро Каспий высохнет и списать не успеют.