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03.06.2025, 08:09

В Госдуме хотят запретить один «аттракцион невиданной щедрости» для мигрантов

Новости Мира 0 748

Депутаты ЛДПР во главе с Леонидом Слуцким выступили с инициативой отменить выплату социальных пенсий по старости для мигрантов. Как сообщили в пресс-службе партии, соответствующий законопроект уже внесён в Госдуму. Предложение направлено на пересмотр порядка предоставления пенсионных выплат и снижение нагрузки на государственный бюджет, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru

Фото: Александр Кряжев/РИА Новости
Фото: Александр Кряжев/РИА Новости

Пенсии — только для тех, кто действительно участвовал в жизни страны

В пояснительной записке к документу отмечается, что Россия остаётся привлекательной страной для иностранных граждан во многом из-за возможности получать социальную пенсию. Хотя её размер невелик — около 28% от средней зарплаты, выплаты производятся за счёт средств федерального бюджета, что, по мнению авторов инициативы, несправедливо по отношению к гражданам России.

Предложение ЛДПР предполагает отмену пенсий для иностранных граждан и лиц без гражданства, проживающих в России на постоянной основе. Основной аргумент — необходимость восстановить справедливый принцип: право на пенсию должно быть результатом активного участия в жизни государства, а не просто формального пребывания на его территории.

«Аттракцион невиданной щедрости» — под запретом

Лидер партии Леонид Слуцкий резко высказался о текущей системе выплат:

«С какой стати мы в России должны платить социальную пенсию мигрантам? Они что, десятилетиями работали на благо государства, восстанавливали страну, вкладывали в экономику, инфраструктуру?»

По его словам, российские пенсионеры получают в среднем чуть более 15 тысяч рублей, и государственная поддержка должна быть направлена именно им. Слуцкий подчеркнул, что иностранцы, не имеющие прочных связей с государством, «паразитируют» на социальной системе страны.

Законопроект: кому перекроют доступ к пенсии

Согласно проекту закона, предлагается прекратить выплату социальных пенсий:

  • Иностранным гражданам, проживающим в России постоянно;

  • Лицам без гражданства, находящимся в стране на тех же условиях.

По мнению Слуцкого, это позволит перераспределить бюджетные средства в пользу пожилых граждан России, которые действительно внесли вклад в развитие страны.

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