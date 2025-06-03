Тупы как пробки: какие 3 постельные привычки могут выдать в человеке отсутствие высокого IQ

Учёные утверждают, что некоторые вечерние ритуалы способны многое рассказать о состоянии интеллекта человека. Исследования показали: поведение перед сном и сам процесс засыпания могут быть косвенным индикатором уровня умственного развития, сообщает Lada.kz со ссылкой на hibiny

Фото: кадр из фильма "Тупой еще тупее" (18+)

По данным Имперского колледжа Лондона, отдельные ночные привычки связаны с пониженной активностью когнитивных функций. Вот три из них, на которые стоит обратить внимание.

1. Засыпание под телевизор

Многие уверены, что просмотр фильма или новостей перед сном помогает расслабиться. Однако, по словам исследователей, это может нанести вред мозгу. Постоянный свет и фоновый шум не дают организму полностью отключиться и перейти в фазу глубокого сна. Это приводит к снижению качества отдыха и, как следствие, ухудшению памяти, внимательности и способности к обучению. Наличие такой привычки может указывать на недостаточное понимание механизмов восстановления организма — то есть на низкий уровень осознанности, часто коррелирующий с пониженными когнитивными способностями.

2. Сон в одежде

На первый взгляд, ложиться спать, не переодевшись, кажется удобным решением. Но учёные считают такую привычку сомнительной с точки зрения физиологии. Одежда может стеснять движения, нарушать терморегуляцию и мешать полному расслаблению мышц. В итоге качество сна снижается, организм не восстанавливается должным образом, а утренняя бодрость уступает место вялости. Такой подход может свидетельствовать о нехватке знаний о здоровом сне и собственном теле.

3. Отсутствие режима сна

Ещё один тревожный сигнал — нерегулярный график сна. Частые перемены времени отхода ко сну и пробуждения нарушают циркадные ритмы, ухудшая работу мозга. Исследования показывают: у людей, чьи биоритмы сбиты, снижается внимание, замедляется мышление и повышается риск ошибок. Отсутствие режима нередко интерпретируется как «свобода» или «спонтанность», но специалисты считают, что это скорее показатель недисциплинированности, которая может быть связана с низким уровнем самоорганизации — важного аспекта умственного развития.

Почему важно следить за гигиеной сна

Хороший сон — не просто отдых, а ключевой фактор поддержания когнитивных способностей. Регулярный режим, тишина, темнота и комфортная обстановка в спальне позволяют мозгу восстанавливаться, укрепляют память и внимание, улучшают настроение и общую продуктивность.

Эксперты советуют критически оценить свои вечерние привычки и при необходимости скорректировать образ жизни. Улучшение качества сна может стать простым, но эффективным шагом к повышению умственной активности и жизненного тонуса.