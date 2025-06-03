Михаил Ефремов сходил в колонии на свидание с 41-летней актрисой

Актер Михаил Ефремов, отбывавший срок в белгородской колонии, оказался в центре внимания не только из-за досрочного освобождения. Как сообщает издание Life со ссылкой на SHOT , в период заключения у артиста завязались романтические отношения с 41-летней актрисой Дарьей Белоусовой, передает Lada.kz со ссылкой на Гаазета.Ru

Михаил Ефремов. Обложка © Instagram

Трехдневное свидание в спецблоке

По информации источника, Белоусова приезжала в исправительное учреждение, чтобы провести с Ефремовым длительное свидание в специальном блоке. Это помещение, обустроенное для подобных визитов, оборудовано душем, кухонной зоной, телевизором и кроватью. Влюбленные провели там трое суток, как уточняется, за несколько месяцев до освобождения актера по УДО.

Актриса Дарья Белоусова. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / rizii_chelovek

Любопытно, что в конце свидания пара оставила автограф на стене в комнате, где жил сосед по спецблоку — заключенный из соседней ячейки.

История знакомства и прошлые слухи

Слухи о романтических отношениях между Михаилом Ефремовым и Дарьей Белоусовой начали циркулировать еще в 2020 году — вскоре после резонансного ДТП с участием актера. Тогда журналисты обратили внимание на тот факт, что Белоусова снимала квартиру в доме на Казарменном переулке, откуда позднее Ефремова забрали на допрос. По словам хозяйки квартиры, Ефремов и Белоусова проводили там много времени, употребляя алкоголь и куря.

Освобождение и ограничения

24 марта 2025 года Алексеевский районный суд Белгородской области удовлетворил ходатайство Ефремова об условно-досрочном освобождении. Согласно условиям, актер обязан раз в месяц отмечаться в надзорных органах. При этом право управлять автомобилем он получит не ранее чем через три года.

9 апреля Михаил Ефремов покинул колонию, где провел почти четыре года, и вышел на свободу.