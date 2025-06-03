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03.06.2025, 12:59

«Выиграла в генетическую лотерею»: поклонники восхищены внешностью дочери Виктории Бони

Новости Мира 0 850

13-летняя Анджелина Летиция, дочь известной телеведущей и блогера Виктории Бони, вновь привлекла внимание общественности. Поводом для обсуждений стало совместное фото матери и дочери, сделанное в салоне красоты и опубликованное в Instagram, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru

Фото: victoriabonya/Instagram
Фото: victoriabonya/Instagram

Вернувшись домой после длительного отсутствия, Боня призналась, что была удивлена, как сильно изменилась ее дочь всего за полтора месяца.

«Я снова дома. Дочка так выросла за эти полтора месяца, что я отсутствовала», — написала звезда под опубликованным снимком.

«Топ-модель будущего» — реакция подписчиков

Публикация моментально вызвала бурную реакцию подписчиков. Комментаторы восхищались внешностью Анджелины, называя ее настоящей красавицей и пророча ей карьеру модели:

  • «Выиграла в генетическую лотерею»

  • «Топ-модель будущая»

  • «Какая красивая, вся в маму»

  • «Породистая, в папу»

  • «От женихов отбоя не будет»

Многие отметили, что девочка унаследовала лучшие черты родителей, а также выделили её изысканную и утонченную внешность.

Дочь от бизнесмена и жизнь между странами

Анджелина Летиция — единственная дочь Виктории Бони от бывшего возлюбленного, бизнесмена Алекса Смерфита. Несмотря на расставание, пара сохранила дружеские отношения ради ребенка. Телеведущая неоднократно подчеркивала, что доверяет бывшему партнеру и не препятствует его общению с дочерью.

«Я родила от адекватного человека, которому могу доверить самое дорогое в жизни», — делилась Боня в интервью.

Девочка не является гражданкой России — она имеет гражданство Монако. Боня также заявляла, что никогда не опасалась того, что отец попытается лишить её дочери, подчеркивая зрелость и порядочность Смерфита.

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