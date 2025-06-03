18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
512.1
583.64
6.5
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
03.06.2025, 13:23

Крокодил съел беременную женщину на ее кухне

Новости Мира 0 1 659

В индонезийской деревне произошел жуткий инцидент — 28-летняя беременная женщина стала жертвой крокодила, который напал на нее прямо в доме. Трагедия произошла на фоне наводнения, вызванного проливными дождями, сообщает Lada.kz со ссылкой на Lenta.ru

Фото: Vi Vien Lee / Getty Images
Фото: Vi Vien Lee / Getty Images

Нападение в затопленном доме

Погибшая, женщина по имени Мунира, находилась на восьмом месяце беременности. Она готовила обед у себя на кухне, когда на нее внезапно напал хищник. Из-за сильных дождей река Мамбулу вышла из берегов, затопив дома, построенные на сваях, включая жилище Муниры. В мутной воде крокодил сумел незаметно подкрасться к зданию и напасть на женщину, укусив ее за ногу.

Попытка спасения и трагический исход

Крики жертвы услышала ее сестра и поспешила на помощь. Однако крокодил успел утащить Муниру под воду до прибытия спасателей. Через полчаса местные жители нашли ее останки в водах реки. Начальник местной полиции Суприади подтвердил гибель женщины и отметил, что она не успела оказать сопротивления: нападение произошло слишком стремительно.

«Она не могла сопротивляться — крокодил утащил ее с кухни под воду», — сообщил Суприади.

Участившиеся нападения крокодилов

Случившееся вызвало волну обеспокоенности среди местного населения. Эксперты предупреждают, что подобные инциденты участились: только в прошлом году в Индонезии зафиксировано 179 нападений крокодилов, из которых 92 закончились смертельным исходом.

Причиной такой агрессии называют сокращение кормовой базы рептилий. Массовое рыболовство и разрушение природной среды обитания лишают крокодилов привычной пищи, вынуждая их приближаться к людям.

Защищенные, но опасные

Гребнистые крокодилы в Индонезии с 1999 года находятся под государственной охраной, что затрудняет возможность контроля их численности. Однако местные жители требуют от властей срочных решений. По их словам, безопасность граждан должна быть в приоритете, и необходимо предотвратить повторение трагедий.

Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

С 1 июля в Казахстане вводят новое ежемесячное пособиеНовости Казахстана
30.05.2025, 13:19 0
В Казахстане может начаться продажа нового вида недорогого мясаНовости Казахстана
27.05.2025, 18:14 0
Огромную змею заметили в степях МангистауЭкология
17.05.2025, 14:25 0
Сообщение о найденой в Каспии ракетной подлодке распространяется в СетиОбщество
16.05.2025, 19:47 0
Почему в Казахстане отказываются от использования георгиевской лентыНовости Казахстана
08.05.2025, 14:40 0

Последние комментарии

< >
В Актау хотят повысить тариф на электроэнергию
Aqtau_2023 → Можно было бы и не предупреждать, а просто повысить. У народа давно уже никто не спрашивает. Давно уже доказано что народ это вторая нефть, стриги бабло как волосы на голове, всё равно ежемесячно отр…
Куда мангистаусцы могут пожаловаться на экологические проблемы
Argallo → Хочу пожаловаться на то, что море исчезает, а никто ничего не делает. Арал 2 уже в ближайшие пару десятков лет ожидается и огромная экологическая катастрофа на тысячи километров затронет много стран,…
В Актау хотят повысить тариф на электроэнергию
Неравнодушный → Интересно, а мнение населения хоть когда нибудь учитывалось? "Шерифа не волнуют проблемы индейцев"....
В Актау хотят повысить тариф на электроэнергию
Неравнодушный → Интересно, а мнение населения хоть когда нибудь учитывалось? "Шерифа не волнуют проблемы индейцев"....
От Актау до Махачкалы: по Каспию начнет курсировать круизный лайнер
Aqtau_2023 → Скоро Каспий высохнет и списать не успеют.