Крокодил съел беременную женщину на ее кухне

В индонезийской деревне произошел жуткий инцидент — 28-летняя беременная женщина стала жертвой крокодила, который напал на нее прямо в доме. Трагедия произошла на фоне наводнения, вызванного проливными дождями, сообщает Lada.kz со ссылкой на Lenta.ru

Фото: Vi Vien Lee / Getty Images

Нападение в затопленном доме

Погибшая, женщина по имени Мунира, находилась на восьмом месяце беременности. Она готовила обед у себя на кухне, когда на нее внезапно напал хищник. Из-за сильных дождей река Мамбулу вышла из берегов, затопив дома, построенные на сваях, включая жилище Муниры. В мутной воде крокодил сумел незаметно подкрасться к зданию и напасть на женщину, укусив ее за ногу.

Попытка спасения и трагический исход

Крики жертвы услышала ее сестра и поспешила на помощь. Однако крокодил успел утащить Муниру под воду до прибытия спасателей. Через полчаса местные жители нашли ее останки в водах реки. Начальник местной полиции Суприади подтвердил гибель женщины и отметил, что она не успела оказать сопротивления: нападение произошло слишком стремительно.

«Она не могла сопротивляться — крокодил утащил ее с кухни под воду», — сообщил Суприади.

Участившиеся нападения крокодилов

Случившееся вызвало волну обеспокоенности среди местного населения. Эксперты предупреждают, что подобные инциденты участились: только в прошлом году в Индонезии зафиксировано 179 нападений крокодилов, из которых 92 закончились смертельным исходом.

Причиной такой агрессии называют сокращение кормовой базы рептилий. Массовое рыболовство и разрушение природной среды обитания лишают крокодилов привычной пищи, вынуждая их приближаться к людям.

Защищенные, но опасные

Гребнистые крокодилы в Индонезии с 1999 года находятся под государственной охраной, что затрудняет возможность контроля их численности. Однако местные жители требуют от властей срочных решений. По их словам, безопасность граждан должна быть в приоритете, и необходимо предотвратить повторение трагедий.