За год до смерти: шесть главных признаков, предупреждающих о скорой остановке сердца

Внезапная остановка сердца может произойти даже у молодых людей, которые считались совершенно здоровыми. Шведские ученые выявили ключевые признаки, которые могут предвещать летальный исход за много месяцев до него, сообщает Lada.kz со ссылкой на hibiny

Фото: houstonheartcenter.com

Молодые и внешне здоровые – в группе риска

Исследование, проведенное специалистами Гетеборгского университета (Швеция), показало: внезапная остановка сердца становится причиной смерти у большого количества молодых людей, не имеющих ранее диагностированных сердечно-сосудистых заболеваний. В одной только России, по данным ученых, ежегодно от этого синдрома умирает до 250 тысяч человек.

Наиболее тревожным стало то, что жертвами чаще всего оказывались мужчины в возрасте от 20 до 23 лет — практически на пике физического здоровья и активности. Причем в большинстве случаев речь шла вовсе не об инфаркте миокарда, как многие могли бы подумать.

Исследование на основе тысяч трагических случаев

Ученые изучили почти тысячу эпизодов внезапной смерти, произошедших в течение 2000-х годов среди людей от 1 года до 36 лет. Полученные данные были представлены на Европейском конгрессе кардиологов, вызвав большой резонанс в медицинском сообществе.

Основной вывод: у большинства погибших за 12–18 месяцев до трагедии проявлялись определенные симптомы, которые оставались без должного внимания.

Какие признаки могут указывать на надвигающуюся остановку сердца?

Медики определили шесть симптомов, которые особенно часто встречались в анамнезе погибших:

Учащенное сердцебиение (тахикардия) — ощущение сильного или неритмичного пульса, даже в состоянии покоя. Повышенная температура — не связанная с инфекцией или очевидным заболеванием. Тошнота и рвота — эпизодические, без видимой причины. Судороги — чаще ночные или возникающие внезапно. Обмороки — кратковременные потери сознания. Общие приступы слабости, головокружения — особенно при физической нагрузке или волнении.

Последний час перед трагедией

В медицине внезапная остановка сердца также известна как внезапная сердечная смерть. За час до фатального события часто проявляются наиболее выраженные признаки: сильное головокружение, нарушение координации, резкое ухудшение самочувствия и потеря сознания. Однако, как подчеркивают ученые, более ранние сигналы могут появиться задолго до этого.

Почему важно обращать внимание на такие симптомы

Специалисты настаивают: если человек молод, активен и при этом начинает испытывать вышеуказанные симптомы, это повод незамедлительно обратиться к кардиологу. Особенно важно исключить потенциально смертельные нарушения сердечного ритма или скрытые кардиомиопатии.

Материал подготовлен в информационных целях. Не является медицинской рекомендацией. При любых подозрениях на проблемы с сердцем необходимо проконсультироваться с врачом.